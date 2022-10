Chicharito dejaría de ser el chico mimado de Los Ángeles Galaxy: Luis Suárez ficharía con el club por un salario mayor al del mexicano

La Major League Soccer estaría muy cerca de concretar un nuevo bombazo para su liga. Los Ángeles Galaxy seguirían llenando de estrellas la ciudad, luego de que LAFC fichara recientemente a Gareth Bale y Giorgio Chiellini. El conjunto dirigido por Greg Vanney busca contratar a Luis Suárez. El uruguayo desplazaría a Chicharito como el mejor pagado del plantel.

📌 According to RAC1, Luis Suárez will become a Los Angeles Galaxy player after the World Cup in Qatar! 👀 pic.twitter.com/dYohmaTHfz — Barça Capricorn ♑ (@capricorn_barca) October 5, 2022

Luego de su salida del fútbol de Europa, Luis Suárez no parece estar del todo contento en el balompié uruguayo. Por esta razón, Los Ángeles Galaxy buscarían contratarlo y, según los reportes, el club ya ha tenido platicas con el representante del “Charrúa”.

Uno de los movimientos previos a la hipotética llegada del “Pistolero” sería limpiar un poco la plantilla y reducir el gasto salarial. Se estima que Douglas Costa se marche del club. Uno de los principales postores sería el Inter de Miami de David Beckham. Con la salida del ex jugador de la Juventus, el conjunto estadounidense tendría la pista libre para convertir a Suárez en su nuevo jugador franquicia. View this post on Instagram A post shared by DC10 (@douglascosta)

Suárez ganaría más que Chicharito

Actualmente, Javier Hernández tiene un contrato con el LA Galaxy por $6 millones de dólares anuales. Sin embargo, este vínculo acaba en los próximos meses y se estima que la renovación será por menos dinero. Por otra parte, ya se han hablado de algunas cifras para intentar convencer al ex atacante del FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Se estima que Luis Suárez perciba al rededor de $6.1 millones de dólares al año y de esta forma se convertiría en el jugador mejor pagado del club a sus 35 años de edad. LA Galaxy are 'in talks with Luis Suarez over a move that could see him earning £6 million a year' https://t.co/ZX6s1SvELk— MailOnline Sport (@MailSport) October 5, 2022

