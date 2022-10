Los goles de México están en Estados Unidos: la MLS reúne a los grandes goleadores mexicanos de la temporada

Una de las mayores falencias de la Selección Mexicana es su poca efectividad de cara al arco. A pesar de que ante Colombia los aztecas pudieron anotar un par de goles, ninguno de ellos vinieron de atacantes natos. En medio de la sequía goleadora, los futbolistas mexicanos que militan en la MLS poseen grandes registros que opacan a los goleadores de la Liga MX.

La fase regular del fútbol mexicano concluyó y un par de mexicanos sobresalieron en la tabla de goleadores. Henry Martín y Martín Barragán fueron los aztecas con más goles en el torneo. El atacante de las Águilas del América convirtió diez dianas, mientras que el delantero del Club Puebla acumuló ocho. Al final si le terminó pesando a Henry Martín el penal que falló ante San Luis.



¿En la MLS están los goles que El Tri necesita?

A pesar de que Gerardo Martino no ha llamado a los atacantes que militan en el fútbol de Estados Unidos, sus registros no son para nada despreciables. De hecho, Martín y Barragán quedaron rezagados con las estadísticas de sus compatriotas.

