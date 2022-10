“Estamos jodidos”: Javier Aguirre teme por la Selección Mexicana y su duelo ante Robert Lewandowski

Javier Aguirre intentó marcarle el camino a la Selección Mexicana, luego de que su Mallorca se enfrentará al FC Barcelona por la liga de España. El “Vasco” midió el poder de Robert Lewandowski. El atacante polaco sólo marcó un gol, pero fue suficiente para que el conjunto catalán se llevara los tres puntos. Luego de haber sufrido desde el banquillo la potencia de Lewandowski, el estratega mexicano teme por El Tri.

“Lo había visto por televisión, nunca me había tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo killer de los de toda la vida, y además nos toca en el grupo de México en el Mundial, Polonia, o sea estamos jodidos“, sentenció el Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El “Vasco” quiere una victoria de México

La Selección Mexicana enfrentará a Polonia el 22 de noviembre por el primer partido del Grupo C. Este duelo marcará el futuro de ambas selecciones por lo que será un choque trascendental. A pesar de la peligrosidad de Robert Lewandowski, Javier Aguirre espera que El Tri pueda contrarrestar al polaco y alzarse con el triunfo.

“Gente como Lewandowski son referentes, no te perdonan, tienen calidad, te giran, patean al arco, es gente que a nivel mundial están muy calificados. Sabíamos de su peligrosidad, sabíamos que está en buen momento y lo único que deseo es que en el Mundial México le gane a Polonia con o sin Lewandowski“, añadió.

