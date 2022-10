Lionel Messi y Argentina, la fórmula que debe utilizar México para derrotarlos en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana se prepara para jugar el Mundial de Qatar 2022. El Tri forma parte del grupo C junto a los combinados de Arabia Saudita, Argentina y Polonia. De buenas a primeras, los polacos serán los rivales directos de México, mientras que la temible selección de Lionel Messi luce imparable y como clara favorita. A falta de pocos días ya hay expertos en el deporte que comienzan a definir como deberían jugarle los aztecas al conjunto sudamericano. Ricardo La Volpe es el primero que marca el camino.

La selección albiceleste está en otro nivel. El conjunto de Lionel Scaloni viene de humillar con grandes goleadas a las selecciones de Honduras y Jamaica. Sin embargo, hay quienes se aventuran a marcarle el camino a Gerardo Martino y explicar cómo deben jugarle a la actual campeona de América y el principal problema, ¿cómo detener a Messi?

“A Messi le pongo línea de tres. En el 2006 estaba en la selección y jugaban Tévez, Crespo o jugaba Saviola y, ¿qué pasó? No pasó nada. Tengo cobertura y mano o a mano tengo todo”, explicó La Volpe, ex seleccionador de México, en unas declaraciones recopiladas por W Deportes.

¿Es imposible ganarle a Argentina?

La selección albiceleste es una de las grandes favoritas para conquistar su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. El conjunto de Lionel Scaloni ha demostrado su superioridad en la Copa América, Eliminatoria Sudamericana y partidos amistosos. Jugar ante un rival de estas magnitudes tiene su riesgo, pero el “Bigotón” tiene claro cómo jugarle a estas selecciones.

"La única manera es quitarle la pelota. Si México le quiere ganar (a Argentina) y tienen de rival a Lo Celso y Paredes, ¿cómo le gano? Regularmente se piensa que con una pelota parada o con un contragolpe. No, hay que quitarles la pelota", explicó.

