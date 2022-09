Guillermo Almada levanta su mano para dirigir a la Selección Mexicana: el uruguayo querría convocar a Chicharito y Carlos Vela 

A falta de poco más de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022, las preocupaciones al rededor de la Selección Mexicana son muy grandes. México sufrió una dolorosa derrota ante Colombia y los murmullos sobre el trabajo de Gerardo Martino suenan con más frecuencia. En caso de que el “Tata” abandone el barco, ya hay un claro aspirante para tomar el control: Guillermo Almada.

Guillermo Almada llegó a 35 juegos dirigiendo a @Tuzos



2️⃣2️⃣ Triunfos

7️⃣ Empates

6️⃣ Derrotas

5️⃣6️⃣ Goles

3️⃣2️⃣ Goles en contra

6️⃣9️⃣ % de efectividad #LigaMX#LigaBBVAMX pic.twitter.com/wJUX6XfPZW — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 4, 2022

El entrenador uruguayo no fue reservado al momento de reconocer su interés por dirigir a la Selección Mexicana. A pesar de que no ha tenido ofrecimientos directos para quedarse con el cargo, el estratega del Pachuca reconoció estar listo para asumir un reto de semejante envergadura.

“Por el momento nadie de la Federación nos ha contactado, más bien es el periodismo quien ha señalado ese interés (…) Si en algún momento la Selección Mexicana se queda sin técnico, me gustaría asumir ese reto, creemos que podemos aportar algo a la Selección y al fútbol mexicano”, sentenció Almada en una entrevista con W Deportes.

¿Chicharito y Carlos Vela volverían a la Selección Mexicana?

A diferencia de Gerardo Martino, Guillermo Almada considera que Javier Hernández y Carlos Vela aún tienen qué aportarle a la Selección Mexicana. Sin duda alguna, el llamado de ambos delanteros podría ser un punto que colocaría al estratega uruguayo por encima de las otras opciones para reemplazar al “Tata”.

“La capacidad que tienen Carlos Vela y Javier Hernández no está en duda y creo que pueden aportar algo a la Selección Mexicana”, aseguró el entrenador del Pachuca. Which player would you want to see back on the Mexican national team more: Carlos Vela or Chicharito? 🇲🇽 🤔 pic.twitter.com/3uULSZYgej— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 6, 2022

