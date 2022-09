Ricardo La Volpe no confía en Alexis Vega ni Andrés Guardado para el Mundial de Qatar 2022

A falta de un par de meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, ya se comienzan a definir algunos puestos dentro de las selecciones. En México, la lesión de “Tecatito” Corona dejó un vacío en la plantilla. Ricardo La Volpe tiene la solución idónea para llenar este hueco dentro de Él Tri.

Contrario a lo que muchos opinen, Ricardo La Volpe no ve a Alexis Vega como el reemplazante natural de “Tecatito” por sus cualidades. El “Bigotón” aseguró que en Cruz Azul está la solución: Uriel Antuna.

“Veremos a Martino si pone esos extremos que tengan el desequilibrio mano a mano, pero te voy a decir que Vega no es Tecatito; siendo extremo es más de ir hacia adentro para su definición, pared o robo con el nueve, pero no tiene en general un desequilibrio y tirar una pelota bien puesta al nueve o generar un buen centro a segundo palo, para mí las características las tiene mucho más Antuna“, dijo el entrenador en para TUDN.

Andrés Guardado, el punto débil de la Selección Mexicana

A pesar de que el “Principito” ha tenido algunos minutos con el Real Betis, Ricardo La Volpe está preocupado por el rendimiento y desempeño que tenga Andrés Guardado dentro del campo. El “Bigotón” considera qué hay roles dentro del campo que el mediocampista mexicano no podrá cumplir.

“Guardado ya no es el de antes, con dinámica, llegada… ¿Por qué? Porque llega a cierta edad. Hoy lo ves y es un doble contención, no es un ’10’ en 4-3-3. Pasó lo mismo con Herrera, tan es así, y no estoy equivocado, que Simeone lo pone como doble contención. No es fácil, con pocos días que tiene Martino para entrenar, decirle: ‘Tú juegas en el Atlético de contención, aquí te quiero de ocho’. No viene con la dinámica, la creatividad“, explicó. View this post on Instagram A post shared by Andres Guardado (@andresgua18)

