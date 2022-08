Conflictos dentro de la selección mexicana: Kikín Fonseca reconoció sus deseos de golpear a Ricardo La Volpe

Ricardo La Volpe es uno de los estrategas más reconocidos del fútbol mexicano. El temperamento del “Bigotón” lo hacían un personaje único dentro del balompié azteca. Sin embargo, la actitud del estratega mexicano pudo haberle costado una paliza. El ex futbolista Francisco Fonseca reveló que estuvo muy cerca de salirse de sus cabales.

“Tengo gran relación con él, pero como entrenador era muy estricto, creía que te sacaba lo mejor apretándote de más porque con algunos se pasaba, llegaba hasta a ofender. Los primeros días me cargaba la mano, me decía que por qué me había llamado, que su abuelita jugaba mejor que yo. Había veces que quería madrearlo“, recordó Francisco Fonseca en una entrevista con Toño Valdés.

Encarar a Ricardo La Volpe fue la solución

Las constantes burlas y desprecios de La Volpe no se detenían. Pero “Kikín” Fonseca, ayudado por un consejo de Ramón Morales, decidió responderle al “Bigotón” para acabar con los problemas de raíz y en efecto, todo habría cambiado.

“Le dije a Ramoncito Morales, que era mi compañero de cuarto, que no sabía para qué me había llamado La Volpe, que ya estaba harto, que solo me chingaba. Él me dijo que le fue igual con La Volpe y que él sí le respondió, me dio ese consejo (…) En otra concentración me volvió a joder y le grito a La Volpe: ‘¡Entonces para qué me trajiste!’, me quedé helado y responde: ‘Todavía te agrandas y me contestas’. Pensé que ya había valido gorro, pero a partir de ese momento no volví a faltar a un solo llamado, yo creo que le gustó que mostrara personalidad“, concluyó.

Andres Guardado, Omar Bravo y Kikin Fonseca



2006 World Cup training pic.twitter.com/voYlSubPdc— El Tri Pics That Go Hard🇲🇽 (@eltripics) August 28, 2022

