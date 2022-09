La Liga MX y la MLS estarán entre las 5 mejores ligas del mundo: Mikel Arriola y su ambiciosa previsión con el fútbol de Estados Unidos y México 

La Liga MX y la MLS son los dos torneos más grandes del fútbol de Concacaf. A pesar de que Rayados de Monterrey no dejó muy bien parado al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes, el presidente del torneo, Mikel Arriola, reconoció el crecimiento que ha tenido en los últimos años y espera que aumente de cara al 2026.

Arriola asistió a un evento denominado World Football Summit desarrollado en Sevilla, España. En su ponencia, el directivo aseguró que en los próximos cuatro años la Liga MX y la MLS estarán entre los cinco mejores torneos de todo el mundo. Una ambiciosa afirmación al querer colarse entre los grandes como la Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, entre otras.

Por experiencia internacional 🗺️

Mikel Arriola, anunció acuerdos de colaboración con LaLiga, Bundesliga y la Serie A. ✒️



Más allá de esto, ¿Qué debemos hacer para que estos jóvenes campeones den el "salto? 🇲🇽⚽ pic.twitter.com/9bbLHUz12R — Paulina García Robles (@paugr) September 29, 2022

“No tengo duda que la alianza entre la LIGA MX y MLS, proyectando Leagues Cup 2023 y preparándonos para el Mundial conjunto de 2026, permitirá que, en valor, podamos estar entre el Top 5 de ligas en el mundo”, indicó Arriola.

Arriola revela el valor de la Liga MX

El fútbol mexicano posee un gran mercado que le permite adquirir a futbolistas de buen nivel para su torneo. Cada vez son más las nacionalidades que se suman dentro del torneo azteca. Según el directivo, la Liga MX está valorada en unos impresionantes $2,320 millones de dólares.

Por otra parte, el mandamás del torneo de México aseguró que el vínculo de clubes mexicanos con estadounidenses en la Leagues Cup les traerá una excesiva cantidad de aficionados presentes en los estadio. Arriola hizo un aproximado de fanáticos que comprarán su boleto durante el torneo de 1.2 millones de personas. MLS and Liga MX announce the newly-formed Leagues Cup will begin in 2023.



Both leagues will pause their seasons during the summer for a month-long tournament that involves every MLS and Liga MX club ⚔️ pic.twitter.com/gqx8Cj8tW9— B/R Football (@brfootball) September 21, 2021

