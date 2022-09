Arturo Vidal y un guiño a la Liga MX: el chileno se tomó una fotografía con una camiseta de las Águilas del América

¿Cómo le quedaría la camiseta de las Águilas del América a Arturo Vidal? Esta imagen estuvo muy cerca de cumplirse gracias a Diego Valdés. El jugador del conjunto azulcrema le regaló su playera al capitán y referente de la Selección Chilena. El “Rey” Arturo ha coqueteado varías veces con la Liga MX.

El jugador del conjunto azulcrema, Diego Valdés, aprovechó su llamado con la Selección Chilena para obsequiarle su camiseta a Arturo Vidal. El ex jugador del FC Barcelona hizo lo propio con su playera del Flamengo de Brasil. Ambos jugadores posaron para una fotografía que compartió el “Rey” Arturo en sus redes sociales.

Arturo Vidal y la Liga MX

No es la primera vez que Arturo Vidal es asociado al histórico conjunto mexicano. En una ocasión, el chileno reconoció su interés de jugar para las Águilas del América. De hecho, hace un año el actual jugador del Flamengo estuvo en el radar del conjunto azulcrema.

“Tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México y me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes. Yo tengo contrato con el Inter y seguiré haciendo mi carrera, dando el máximo y si en algún momento se da, feliz”, sentencio Vidal en 2021.

