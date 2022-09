Santiago Giménez le da la espalda a las Águilas del América, pero admite su interés de jugar en Argentina

Santiago Giménez es uno de los delanteros del momento para los espectadores aztecas. A pesar de no contar con muchas oportunidades en el Feyenoord de Países Bajos, el ex jugador de Cruz Azul no para de anotar goles. En medio de su popularidad, el “Bebote” hizo una aclaración sobre su carrera que no le gustará a los aficionados de las Águilas del América.

Fiel a los colores de Cruz Azul, Santiago Giménez fue muy tajante al asegurar que nunca vestiría los colores del conjunto azulcrema que hoy dirige Fernando Ortiz.

“Tal vez luego pueda ser que llegues al América, ¿no?“, le preguntó Gabriel Montiel al joven futbolista mexicano. La respuesta de Giménez fue sin titubeos: “No no no, eso sí nunca”.

Santiago Giménez en Argentina

El “Bebote” también reconoció su interés de vestir los colores de Boca Juniors. El ex jugador de Cruz Azul reveló que su padre, el “Chaco” Giménez, es el responsable de que el atacante del Feyenoord tenga cierta afinidad por el conjunto Xeneize.

“Son colores desde la cuna porque cuando yo nací, mi papá estaba jugando en Boca; entonces, como él es de Boca, a mí me inculcó el amor por el equipo (…) La verdad es que sí me gustaría (pertenecer a Boca Juniors) porque jugar en la Bombonera debe de ser brutal“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Santiago Gimenez (@sant.gimenez)

