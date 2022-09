Leyenda de las Águilas del América arremete contra Miguel Herrera y su gestión en Tigres de la UANL

Las críticas siguen cayendo al rededor de la gestión de Miguel Herrera en Tigres de la UANL. El estratega mexicano llegó al conjunto felino con la responsabilidad de suplir el gran ciclo de Ricardo Ferretti al mando del club. Pero tras varias temporadas con el equipo, el “Piojo” no ha podido levantar su primer trofeo y esto es señalado por el ex jugador de las Águilas del América, Antonio Carlos Santos.

“Herrera siempre fue un mal entrenador; ahí está con Tigres. ¿Cuántos torneos tuvo en América y ganaba cada tres años? Lo dejábamos y era fracaso tras fracaso. Con Tigres va a pasar lo mismo: fracaso tras fracaso”, sentenció el ex futbolista en una entrevista con ESPN.

A pesar de las grandes contrataciones que ha hecho el club, el “Piojo” no ha podido engranar un equipo contundente que no sea vulnerable en los partidos decisivos de la Liguilla.

¿Cómo marcha Tigres de la UANL?

Con la última derrota de Tigres de la UANL ante el Club Puebla, los dirigidos por Miguel Herrera le han perdido pista a los puestos de clasificación directa de la Liga MX. El conjunto felino marcha en la quinta posición de la tabla, aunque muy lejos de meterse de lleno en los puestos de clasificación directa a la siguiente ronda.

Los números de Miguel Herrera con Tigres

A pesar de las críticas, “El Piojo” no ha tenido un desempeño tan malo en el banquillo de Tigres de la UANL. Miguel Herrera ha dirigido 59 partidos con el club, de los cuales ha ganado 29, empatado 13 y perdido 17. Sin embargo, el principal pecado del estratega mexicano han sido los títulos. View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrera (@miguelherreradt)

