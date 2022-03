Las Águilas del América seguirán siendo humilladas por culpa de sus jugadores: Carlos Santos manifestó su indignación con los azulcremas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las Águilas del América pasan por momentos de mucha oscuridad dentro del fútbol mexicano. El conjunto azulcrema cambio del cielo a la tierra de un torneo a otro. Santiago Solari se marchó del equipo y los dejó en el fondo de la Liga MX. Ante este panorama, el histórico jugador del club, Carlos Santos, no ve ningún tipo de reacción por parte de los futbolistas del equipo. El brasileño considera que los jugadores se toman las “humillaciones” a la ligera.

“Yo creo que no es a lo que el equipo está acostumbrado, hace una temporada fueron líderes y ahora es superlíder de abajo para arriba, es una humillación para todos los que representa el americanismo, pero lo más triste es que no se tomen medidas para el equipo, para la institución”, sentenció Santos en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

#América, tras la salida de #Solari, registra un empate y una derrota. ¿La situación de las águilas es cuestión del cuerpo técnico o jugadores? pic.twitter.com/kdjdDk2mow — Javier Vaca (@alejovelasco_mx) March 15, 2022

Las Águilas del América marchan en la penúltima posición de la tabla. El histórico equipo mexicano podría caer al fondo, una vez más, porque Mazatlán tiene la misma cantidad de puntos, pero un partido menos.

El conjunto azulcrema tiene más de un mes que no gana un partido. Específicamente, la última victoria del América se remonta al 12 de febrero en un duelo en el que venció 2-3 al Santos Laguna. A partir de allí los puntos se les han hecho esquivos y la clasificación luce cada vez más lejos. Sin duda alguna es un panorama que toca en el orgullo de un futbolista acostumbrado a la gloria como Carlos Santos.

“Mientras dejemos que eso pase, las humillaciones seguirán, los futbolistas son responsables porque se les contrata para responder a la afición, para que representen al club América, y pasan en risa y risa, como los vemos en redes sociales, no sirve”, explicó el ex futbolista azulcrema. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

A falta de siete jornadas para que acabe la fase regular de la Liga MX, las Águilas enfrentarán al Toluca el próximo domingo 20 de marzo. El conjunto azulcrema tendrá una nueva oportunidad de enderezar el rumbo de esta temporada y comenzar a escalar posiciones; delante tendrán unos peligrosos Diablos que marchan en la parte alta de la liga (8va posición).

También te puede interesar:

· “Te voy a partir tu madre”: Zague no pudo soportar las bromas de Cuauhtémoc Blanco hasta que lo amenazó en el vestuario

· Las Águilas del América del futuro: conoce a los candidatos para devolverle la gloria al conjunto azulcrema

· “Solo corre y parece cucaracha”: Antonio Carlos Santos arremetió en contra del trueque entre Sebastián Córdova y Uriel Antuna