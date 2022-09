Dani Alves tildó de conformistas a los futbolistas mexicanos

Dani Alves sigue dando de qué hablar en México. El ex jugador del FC Barcelona generalmente da polémicas declaraciones y no se abstiene de expresar sus opiniones. En una rueda de prensa, el veterano defensor de la Liga MX ofreció sus consideraciones sobre los futbolistas mexicanos. Alves criticó las actitudes de los aztecas.

En medio de una rueda de prensa con Pumas de la UNAM, Dani Alves no tuvo ningún problema al expresar sus opiniones sobre sus rivales mexicanos. Desde la óptica del brasileño hay un par de aspectos que perjudican el crecimiento de los futbolistas aztecas.

“Siempre dije que el nivel del futbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos se creen poco, son un poco desorganizados. La organización del campeonato se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores es muy alto. En Brasil dicen que el nivel de México no es muy alto, pero se enfrentó recientemente al mejor equipo de Brasil (Palmeiras) con un equipo de México (Tigres) y los brasileños no calificaron a la Final del Mundial; entonces es la balanza de donde está el nivel”, sentenció el brasileño en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Conformismo mexicano

Por otra parte Dani Alves ofreció una reflexión a los jóvenes futbolistas mexicanos que tiene como sueño llegar al Viejo Continente. El ex jugador del FC Barcelona considera que la meta no es llegar al fútbol europeo, el objetivo es superarse cada día y alcanzar mejores niveles.

“Me gusta mucho los buenos peloteros que tiene México; no se lo creen mucho, se conforman. Es mi sensación, perdón si me estoy equivocando, que la gente es muy conformista. Si está en Europa es porque ahí es la vida, si están en un equipo bueno esa es la vida. No mi amor, la vida es vivir todos los días. Pensando que uno puede ser mejor cada día, en todos los momentos“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

