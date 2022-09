Cristiano Ronaldo, el “cabrón” más difícil al que se enfrentó Dani Alves: el brasileño le mandó un guiño a CR7

Dani Alves protagonizó grandes batallas en el fútbol de Europa con la camiseta del FC Barcelona. El lateral brasileño es uno de los futbolistas más ganadores en la historia y tuvo la oportunidad de mantenerse muchos años en la élite del fútbol. En una conversación con Hugo Sánchez, Alves reveló el estatus en el que tiene a las grandes leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El veterano defensor de Pumas de la UNAM tuvo que marcar a cientos de jugadores durante toda su carrera. Sin embargo, el brasileño recordó a uno que realmente era difícil de defender y salir victorioso: Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo. Este cabrón no te deja respirar un segundo. No lo hice tan mal, pero es difícil. Es una máquina de marcar“, explicó Alves en la entrevista con Hugo Sánchez, recopilada por Marca.

Cristiano Ronaldo vs. Dani Alves pic.twitter.com/Cy8nkSK5Cu — Fútbol (@Futbool_Fotos) October 25, 2014

Lionel Messi vs. Pelé

A pesar de que Dani Alves convivió muchos años con Lionel Messi en el FC Barcelona, su sangre Canarinha le deja un cariño muy especial al histórico futbolista de la selección de Brasil, Pelé. A diferencia de Messi, Alves considera que su compatriota cambió al fútbol entero.

“Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el fútbol, me voy a quedar con ellas. Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí”, sentenció. 🐐 Dani Alves, sobre Messi: “Una vez me preguntó dónde iba a estar yo mejor y cuando salió el tema de este verano le dije lo mismo. Es tan grande como el escudo”



💥 "El Barça ha perdido la identidad, debe pasar ese proceso y recuperar su identidad”https://t.co/lqp5NV3P2S pic.twitter.com/ZcJ2tuCb0i— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2020

