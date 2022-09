Lionel Messi, ¿cuánto dinero gana la estrella del PSG en una hora?

Lionel Messi es uno de los grandes futbolistas de la historia. Los jugadores con un talento excepcional y fuera de serie, tienen que ser mimados por las distintas instituciones deportivas que tienen la dicha de tenerlo. Por muchos años fue el FC Barcelona el propietario de “La Pulga”. Pero hoy el Paris Saint-Germain es el encargado de pagarle una exorbitante cantidad de dinero a la leyenda albiceleste.

No está de más mencionar que Lionel Messi es uno de los jugadores más criticados del conjunto francés. A pesar de que el argentino no ha mostrado su mejor nivel en el Parque de los Príncipes, eso no impide que siga cobrando su grande sumas de dinero.

¿Cuánto gana Lionel Messi por hora?

El gigante francés estableció que le pagará a la “Pulga” cerca de $35 millones de dólares anuales. Eso se traduce en $671,000 dólares semanales y unos impresionantes $3,995 dólares por cada hora que transcurre en el reloj. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

“La Pulga” genera más millones fuera de las canchas

Este asombroso cálculo solo está establecido con su contrato con el PSG. Pero el argentino es un producto bastante llamativo para las marcas y una imagen difícil de costear. Se estima que el argentino anualmente reciba unos $20 millones de dólares más solo por su convenio con la plataforma de criptomonedas “Fan Token”. Los reportes indican que el jugador del PSG generó por su imagen unos $55 millones de dólares, el último año. Estos datos inflan su patrimonio calculado en $1,150 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) PSG have confirmed that part of Messi's "welcome package" was paid in cryptocurrency fan tokens 🤑 pic.twitter.com/5XvKdv0nci— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2021

