¿Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi? Un rapero francés se emociona con la posible llegada de CR7 a la Ligue 1

La novela de Cristiano Ronaldo pica y se extiende. El futbolista portugués no continuaría en el Manchester United y han sido muchas las “novias”vinculadas en su futuro. Uno de los más curiosos acercamientos vino del fútbol de Brasil, pero esto no se compara con el deseo de un rapero francés que quiere a CR7 en la Ligue 1, aunque no con los colores del todopoderoso PSG.

A través de las redes sociales, el rapero y productor Jul compartió una fotografía del atacante portugués. En la imagen se puede ver a Cristiano Ronaldo en una edición con la camiseta del Olympique Marsella. La fotografía fue acompañada por un mensaje del artista que decía “Un poco de esperanza #RonaldOM”.

En poco tiempo, la publicación alcanzó miles de “me gusta” en Twitter y no es para menos, el rapero francés cuenta con 1.8 millones de seguidores en dicha red social, por lo que el alcance de la fotografía y “sus deseos” serán bastante amplios.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi

No sería descabellada la llegada de CR7 al Olympique de Marsella. No está de más mencionar que uno de los grandes deseos de Cristiano Ronaldo es disputar nuevamente la UEFA Champions League y el OM estará presente en dicho torneo. Este hipotético traspaso permitiría reunir nuevamente en el mismo torneo a Lionel Messi y CR7, luego de lo que fueron los años de extensa rivalidad en el Real Madrid y el FC Barcelona de España.

Una rivalidad de época llega a su fin…



Se terminaron 9 años de lucha, 9 años de historia, 9 años de hacer vibrar al mundo 😭😪😰



Messi vs Cristiano Ronaldo, no será más en España 💔https://t.co/G0dXMdVOpZ pic.twitter.com/37GfgeLTbL— Futbol Picante (@futpicante) July 10, 2018

