Cristiano Ronaldo y sus dos opciones para salir del Manchester United, ¿CR7 retornará a Portugal o experimentará en la Bundesliga?

La novela de Cristiano Ronaldo continúa, pero el Manchester United no querría que esta historia se extienda más capítulos. Luego de que parecían haberse limado las asperezas del club con CR7, los reportes indican que los “Red Devils” lo quieren fuera a como dé lugar.

La estrella de Portugal ha tenido un difícil comienzo de temporada. Luego de que parecía estar contando con mejores participaciones dentro del club, los reportes indican que Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, habría tomado la decisión de deshacerse del portugués.

El histórico conjunto inglés no pasa por un buen presente deportivo y desde el banquillo no quieren que la actitud de CR7 intoxique el plantel. A esto se le suma la insatisfacción de Cristiano Ronaldo de no poder jugar su competición preferida: la UEFA Champions League. 🚨#ÚLTIMAHORA



‼️¡Cristiano Ronaldo explota en Instagram!



🗣️🔜El jugador portugués anuncia que muy pronto hablará con TODA LA VERDAD pic.twitter.com/zfxC0FdxMy— Diario AS (@diarioas) August 16, 2022

Las dos opciones de Cristiano Ronaldo

Según informaciones de Fútbol Total MX, un par de equipos habría tomado la delantera en el posible fichaje del portugués. Estos dos equipos cumplirían con el principal requisito: jugar la próxima Liga de Campeones.

En primera instancia se habla del Borussia Dortmund. La Bundesliga sería un nuevo torneo en la carrera de CR7. El portugués llegaría para reemplazar al noruego Erling Haaland y al lamentable baja de Sebastián Haller.

Por otra parte, aunque algo más ambiciosa, se habla del regreso de Cristiano Ronaldo al Sporting de Lisboa. Esta posibilidad surge porque es uno de los deseos del atacante portugués. Sin embargo, el club tendría que analizar muy bien sus cuentas para poder costear un fichaje de tal magnitud sin olvidar el salario. Cristiano Ronaldo made his professional football debut for Sporting CP on this day 20 years ago 🐐 pic.twitter.com/9CgK1P4ezJ— GOAL (@goal) August 14, 2022

