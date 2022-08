No quiere a Cristiano Ronaldo por “viejo”: el curioso video de Florentino Pérez cerrándole las puertas del Real Madrid a CR7

Continúa la novela que tiene como trama el futuro de Cristiano Ronaldo. Todo parece indicar que la relación de CR7 con el Manchester United es insostenible. El portugués tendría las cartas listas para salir del club, pero su próximo destino es una incertidumbre. Cristiano ha sido “maleteado” de varios clubes, incluso del mismísimo Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, protagonizó un video en el que fue cuestionado sobre el regreso de CR7 a su club. En medio de la exigencia de “el bicho”, por parte de algunos aficionados, el máximo dirigente del Real Madrid se mostró incrédulo y puso como contraargumento la edad de la estrella de Portugal.

Cristiano Ronaldo demostró estar completo

Luego de su sorprendente retorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo se convirtió en el arma más poderosa en ataque del club. A pesar de que los resultados colectivos no llegaron, CR7 dejó muy buenos registros personales. La estrella portuguesa marcó 24 goles en 38 partidos con los “Red Devils”, sin duda alguna son números que demuestran que la pólvora aún no está mojada. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Una leyenda del Real Madrid

A pesar de que Florentino Pérez no está para nada convencido del regreso de Cristiano Ronaldo, es innegable el legado que dejó el portugués en el conjunto merengue. CR7 es una leyenda de la “Casa Blanca” con números totalmente estratosféricos: 446 goles y 131 asistencias en tan solo 435 partidos. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

