Miguel Layún dejaría plantada a las Águilas del América: el futbolista mexicano cambiaría la Liga MX por la MLS

Luego de un fugaz regreso a las Águilas del América, Miguel Layún se sincera y reconoce que su deseo es conocer el fútbol de Estados Unidos. El veterano futbolista le pondría punto y final a su segunda pasantía en el conjunto azulcrema. El ex internacional mexicano le diría adiós a la Liga MX.

Otro importante futbolista mexicano caería en las peligrosas garras de la Major League Soccer. Al torneo de Carlos Vela, Chicharito Hernández, Héctor Herrera, Alan Pulido y compañía, también podría llegarle el defensor de las Águilas del América. Al menos, el interés de Layún fue bastante evidente.

“Sí, me veo jugando en la MLS, seguro. Mi contrato va a finalizar este diciembre pero ¿por qué no? La próxima temporada jugaría en la MLS, no lo sé, vamos a ver, quiero probar la MLS para ser honestos, será interesante para mí”, explicó Miguel Layún en una entrevista con TUDN.

Miguel Layún, un trotamundos del fútbol

En caso de que se concrete un traspaso del mexicano al fútbol de Estados Unidos, esto representaría la sexta liga en la carrera de Layún, luego de pasar por clubes de México, España, Italia, Inglaterra y Portugal. View this post on Instagram A post shared by Miguel Layun (@miguel_layun)

“En cada oportunidad que tengo de hablar del tema, el jugar diferentes ligas, diferentes países, diferentes culturas, para mí ha sido un gran viaje, me ha ayudado para desarrollarme como persona, no solo en el fútbol (…) La MLS podría traer nuevas cosas para mí y a mi familia así que sí, me veo jugando ahí. No sé cuando, pero me veo ahí”, concluyó.

Miguel Layún finaliza su contrato en diciembre de este año y actualmente está valorado en $1.5 millones de dólares a sus 34 años de edad.

