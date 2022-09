El presunto insulto racista que causa revuelo en la Major League Soccer 

En medio del revuelo por los insultos racistas hacía Vinicius Jr, la Major League Soccer parece no escapar de estos males. En la última jornada del balompié estadounidense se encendió una polémica tras un presunto insulto racista hacia el futbolista del Inter Miami, Damion Lowe.

El duelo entre el DC United y el Inter Miami finalizó 3-2, pero en medio se generó una acción que dio mucho de qué hablar. En una lucha por el balón Lowe y Taxiarchis Fountas terminaron encarándose dentro del campo. Pero el futbolista jamaicano denunció un comentario racista de su rival que habría desatado la molestia.

Rápidamente el partido se detuvo y el juez principal fue a hablar con el entrenador del DC United, Wayne Rooney y Phil Neville, preparador del Inter Miami. Al escuchar la historia, Rooney decidió sacar a su futbolista del campo para evitar nuevos incidentes.

¿Hubo insulto racista?

Tras el incidente, el futbolista griego Taxiarchis Fountas negó rotundamente las acusaciones de su rival. El jugador del DC United será sometido a una investigación por parte de la MLS para poder determinar si la denuncia de Lowe es cierta.

“No usé la palabra de la que se me acusa. Ese despreciable insulto racial es algo que denuncio y que no utilicé (…) Tuvimos una discusión acalorada en el campo, pero no he maltratado racialmente a nadie. Rechazo el racismo en cualquiera de sus formas. Estoy muy molesto por esta acusación y me entristece que se me acuse falsamente“, explicó el jugador a través de sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Taxiarchis Fountas (@taxiarchisfountas)

