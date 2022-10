Gerardo Martino le dejó los puntos claros a Chicharito: el “Tata” le habría explicado a Javier Hernández las razones de su “destierro” de la Selección Mexicana

Gerardo Martino ya habría tomado una decisión y seleccionó a los jugadores que, hasta los momentos, tienen oportunidad de entrar en la lista final para el Mundial de Qatar 2022. Entre las piezas seleccionadas por el argentino falta una que los seguidores aztecas pedían constantemente: Chicharito Hernández. El atacante de Los Ángeles Galaxy no iría a la Copa del Mundo y Martino le habría dado sus razones.

#CHICHARITO, SIN MUNDIAL!



Reportan desde #México que Javier Hernández quedó fuera de la pre-lista de 55 jugadores que la FMF debe entregar a FIFA. De ahí salen los 26 para #Qatar2022!



Los delanteros del Tata son;



Raúl Jiménez

Funes Mori

Henry Martín

Santi Giménez

Mudo Aguirre pic.twitter.com/R7nA3DzW6q — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) October 15, 2022

Hasta los momentos nadie ha podido entregar una versión oficial sobre las razones que han motivado al seleccionador de México a excluir a Chicharito. Sin embargo, según el periodista David Medrano, el “Tata” le habría detallado las razones al propio futbolista de la MLS.

“A través de zoom platicaron Gerardo Martino y Chicharito Hernández y el jugador fue informado del porqué dejó de ser tomado en cuenta para la Selección hace casi 3 años y porqué no fue considerado para el Mundial Qatar 2022“, aseguró el periodista a través de sus redes sociales. A través de zoom platicaron Gerardo Martino y Chicharito Hernández y el jugador fue informado del porqué dejó de ser tomado en cuenta para la Selección hace casi 3 años y porqué no fue considerado para el Mundial Catar 2022.— david medrano felix (@medranoazteca) October 15, 2022

Chicharito en un nivel óptimo para la Selección Mexicana

La lesión de Raúl Jiménez y la carencia de efectividad por parte de los atacantes con la playera de El Tri, eran razones suficientes para dar el brazo a torcer y volver a convocar a Javier Hernández luego de estar desterrado desde 2019. Chicharito made the backheel look easy 😎



(via @MLS)pic.twitter.com/b9FoPy4w3y— B/R Football (@brfootball) September 18, 2022

Actualmente, Chicharito lidera la tabla de goleadores de la MLS con 18 goles y además está metido en la pelea por llevarse el galardón al mejor jugador de la temporada en el fútbol de Estados Unidos.

