Gerardo Martino criticó el fichaje de Héctor Herrera por la MLS: el Tata considera que es un “desperdicio” que el mexicano esté en Estados Unidos

La llegada de Héctor Herrera al fútbol de Estados Unidos generó muchas molestias en aficionados y analistas del balompié azteca. Muchos consideraban que el mexicano aún tenía madera para competir en Europa. Bajo esta misma línea se desplaza Gerardo Martino, estratega que tildó de “desperdicio” que Herrera esté en el Houston Dynamo de la MLS.

“Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado”, sentenció el Tata en una entrevista con Roberto Gómez Junco.

Hector Herrera makes his MLS debut with the Houston Dynamo. 🟠pic.twitter.com/IoJC7eQzYu — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 10, 2022

El mexicano se había ganado un puesto en el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Herrera jugaba con los “Colchoneros” partidos de primer nivel dentro de la liga de España o la UEFA Champions League. Pero “HH” cambió la élite por asegurar su futuro a sus 32 años de edad.

“En definitiva partimos que son jugadores pro de selección. En el caso de Herrera es que no tuvo tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compitió con Koke, con (Geoffrey) Kondogbia y había un jugador preparado para cuando yo lo traiga. Lo puso (Diego Simeone) y le cambió la cara al equipo“, explicó.

Una mala versión para el Mundial de Qatar 2022

Por lo pronto, Héctor Herrera no llegará a la Copa del Mundo en su mejor versión. El futbolista mexicano tiene más de un mes sin jugar producto de la eliminación temprana del conjunto del Houston. En su primera temporada con el equipo, “HH” solo pudo disputar ocho partidos y su aporte fue una asistencia. Sin duda alguna, la mejor versión del azteca se quedó en Europa y el Tata reza para que vuelva en el Mundial de Qatar 2022. ¡HH VIVE PÉSIMO MOMENTO RUMBO A QATAR! 🇲🇽😪



Héctor Herrera acaba de tener una de las PEORES temporadas de su carrera.



❌️ Desde que llegó al Houston Dynamo, jugó 8 partidos, solo dio 1 asistencia (5 derrotas y 1 triunfo). Se lesionó y se perdió 6 fechas. Su equipo: eliminado. pic.twitter.com/f8GgP3ijzw— Futbol Total (@MXFutbolTotal) October 9, 2022

