Gerardo Martino recibe un consejo de Claudio Suárez para el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana aún no ha dado su lista final para el Mundial de Qatar 2022. Hasta los momentos Gerardo Martino ha ofrecido una lista preliminar con 31 futbolistas. La intención de esto es darle el mayor tiempo posible a jugadores como Raúl Jiménez y Jesús Corona, ambos futbolistas que se recuperan de sus lesiones. Pero el ex defensor mexicano Claudio Suárez invitó al “Tata” a que tome una decisión sin tocarse el corazón.

El caso del “Tecatito” ya habría quedado descartado. Pero aún hay posibilidades de convocar a Raúl Jiménez, delantero que recién se ha reincorporado a los entrenamientos con el Wolves. Pero su ritmo de juego no sería óptimo para la Copa del Mundo y Claudio Suárez, jugador que fue excluido por Javier Aguirre en el Mudial de 2002 por una lesión, le aconsejó al “Tata” hacer lo mismo en la actualidad.

“Va a ser difícil para el Tata Martino, ya que finalmente tiene que tomar una decisión al final. A lo mejor como ya los va a tener en el día a día y con los médicos tendría que ver finalmente por el bien de la Selección, no tocarse el corazón porque me pasó con Javier Aguirre (Corea-Japón 2002) y por eso entiendo esa situación, en donde el entrenador tiene la presión de que tiene que dar resultados“, explicó Suárez para ESPN.

Sin embargo, Raúl Jiménez no sería el único jugador que podría estar en la Copa del Mundo por ser del agrado del entrenador. Este caso también podría compararse al de Héctor Herrera, futbolista que no tuvo un buen desempeño con el Houston Dynamo e incluso el caso de Diego Lainez, atacante relegado al banquillo de suplentes del Sporting Braga de Portugal.

“Héctor Herrera ya no jugó prácticamente en la MLS (con el Houston Dynamo); Raúl Jiménez que apenas se reportó con los Wolves y está tocando apenas el balón o el Tecatito que no sé si vaya a estar“, agregó el ex futbolista mexicano. Diego Lainez se olvida de la Liga MX: el futbolista mexicano no contemplaría su regreso a México https://t.co/7uL3iHcyJV— La Opinión (@LaOpinionLA) November 3, 2022

