¿Por qué Santiago Giménez se olvidó de Argentina para representar a México?

En la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ha tenido que agilizar múltiples gestiones en los últimos años. La naturalización de futbolistas ha sido una constante dentro de El Tri. La principal causa de esto se debe a la cercanía con Estado Unidos y la doble nacionalidad con la que cuentan muchos de los jóvenes jugadores. Pero el balompié argentino también le ha aportado algunas piezas a México. Rogelio Funes Mori es el caso más popular del último año, aunque también podría agregarse a Santiago Giménez.

El ex futbolista de Cruz Azul nació en Buenos Aires Argentina. El atacante de 21 años de edad posee una gran proyección. El “Bebote” es una de las joyas del fútbol mexicano y así lo ha demostrado en sus participaciones con el Feyenoord de la Eredivise. Hoy Giménez es un mexicano más, aunque reveló que desde su familia le centraban dudas por su decisión.

“Nací en Argentina, pero la verdad no me acuerdo de mis primeros años allá. Mi papá se vino a jugar a México cuando yo tenía dos años y me tocó ser mexicano. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así. Mi familia me metía dudas de que lo buscara allá (en Argentina), pero mi corazón no estaba ahí”, explicó Giménez en una entrevista con GQ.

Los entrenadores que le dejaron una huella al “Bebote”

A pesar de sólo tener 21 años de edad, Santiago Giménez ya ha estado bajo la tutela de grandes entrenadores. El ex futbolista de Cruz Azul reveló algunas de las enseñanzas y consejos que le ofrecieron sus mentores en su etapa formativa antes de llegar al Feyenoord y convertirse en una de las joyas más preciadas del fútbol neerlandés.

“Paco Jémez, el técnico que más me ha regañado en mi vida y el que me dio una autoconfianza que no sé cómo agradecerle. Me enseñó que en la vida del futbolista relajarse es perder. También está Siboldi, quien me rescató. Debo de confesar que yo veía que no tenía lugar en Cruz Azul y me iba a ir a jugar al Necaxa. Ya teníamos casi un arreglo, pero Siboldi me dijo: ‘Quédate, el tren no pasa dos veces’ y ahí en verdad empecé mi carrera profesional. Luego, el profesor Reynoso, quien me enseñó a tener paciencia y ser parte de la historia, y a lo último, pero uno de los más valiosos, Pedro Caixinha, quien me mostró que lo podía lograr y los valores básicos en el fútbol, como la lealtad“, reveló Giménez. 🗣"LO DE SANTI ES UN PROYECTO IMPORTANTE"



Juan Reynoso ve "inversión y oro molido" en Santiago Giménez, que puede redituar para el Tri y Cruz Azul…@guzmanjuegue@FABIANESTAY10@GusMenFox@YayoDelaTorreM@RafaMLOficial@ruubenrod #LUPenCasa pic.twitter.com/4W7gkwq6JB— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 10, 2021

