“No podemos obligarlo”: Jaime Ordiales está resignado al rechazo de Carlos Vela

Atrás quedaron los grandes partidos de la Selección Mexicana con una dupla letal en su delantera. Chicharito Hernández y Carlos Vela erandos referentes en El Tri y asustaban a cualquier defensa que se les topara en su camino. Pero aquellos tiempos quedaron en el pasado. El ex jugador del Real Madrid quiere estar con México, pero no puede; el “Bombardero” no quiere regresar, pero el cuerpo técnico siempre le ha abierto unas puertas que aún permanece de par en par.

Jaime Ordiales, director de selecciones nacionales, reveló que desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), se ha mantenido el contacto con el atacante de Los Ángeles FC. Pero que su respuesta siempre ha sido la misma. A pesar de querer el regreso de Vela a El Tri, el directivo tildó de “respetable” la decisión del azteca.

“Siempre se platicó con él, tenemos acercamiento, pero él tiene bien definida su decisión. No se puede obligar a la gente de algo que tiene ya bien definido (…) Creo que es muy respetable (la decisión), Carlos lo hizo hace muchos años, tiene muy definido el porqué de su situación. Lo que te puedo decir es que no tiene nada personal con un directivo ni con nadie. Es una decisión muy respetable que en su momento lo habló con Gerardo (Martino). Ha sido congruente”, explicó Ordiales en una entrevista con TUDN.

A diferencia de Javier Hernández, Carlos Vela siempre tuvo las puertas de la Selección Mexicana de par en par. El experimentado atacante de Los Ángeles FC pudo haber sido una pieza importante en el proceso de Gerardo Martino y mucho más en el Mundial de Qatar 2022, torneo al que hubiese llegado con gran ritmo luego de llevar a su club a la final de la MLS y estar seleccionado en el 11 ideal del fútbol estadounidense.

“Nos hubiera encantado (tenerlo) porque es un excelente jugador. A cualquier directivo, a cualquier entrenador le hubiera gustado contar con él, pero bueno, son situaciones de respeto”, concluyó el directivo. Un gol muy Carlos Vela, tirado por sector derecho a pierna cambiada el mexicano es sumamente peligroso. Hoy nos regala este gol de pierna zurda. La especialidad de la casa. Golazo.🎯🇲🇽



