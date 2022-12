Jared Borgetti revela por qué México fracasó en el Mundial Qatar 2022: el Tata Martino de nuevo señalado

Los días que corren son tristes para la Selección de México y en general para toda la Federación. El Tri cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y además de significar un fracaso para los objetivos planteados (cuartos de final), es la segunda peor actuación del equipo en copas del mundo desde Argentina 78′.

El principal señalado es el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, acusado de tomar malas decisiones que llevaron a la Selección a no poderle ganar a Polonia y luego caer contra Argentina, incluso alguno que otro malestar por no ganar con solidez en el último partido contra Arabia Saudí en el Grupo C.

En este contexto han sido muchas las voces que han arremetido contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el Tata Martino, a las que se une el ex jugador Jared Borgetti. El de Sinaloa disputó dos mundiales con El Tri (Corea-Japón 2002 y Alemania 2006) y sabe de la presión que hay en el máximo torneo, algo que obliga al ocupante del banquillo a tomar rápidas e inteligentes decisiones.

Aprovechando su participación en la mesa de Fútbol Picante de ESPN, Borgetti expresó su tristeza y enojo por el resultado. “Somos descarados, no nos importa, porque vamos al frente, porque creemos en lo que podemos hacer”, dijo Jared sobre las características del fútbol mexicano y lo que faltó para plantarle cara a Argentina en la segunda jornada.

“En esta Copa del Mundo no lo hicimos sino hasta el tercer partido, cuando estábamos amenazados”, dijo el retirado ex jugador, ya señalando -sin nombrar- a Gerardo Martino que fue el encargado de toda la táctica de El Tri.

Sobre el último partido, en el que México superó 2-1 a Arabia Saudí y se quedó corto ya que con un gol más se metía en octavos, fue categórico en la duda: “¿Por qué te tardaste tanto en meter otro delantero? ¿Por qué te tardaste tanto en hacer un cambio?”.

También dejó entrever el mal trabajo de los auxiliares del Tata Martino: “Están para decirte lo que puedes hacer (…) no solo para decir ‘sí, señor'”. Pero los jugadores también llevaron parte del enojo de Borgetti: “Tienen la capacidad, experiencia y jerarquía para decir que no están de acuerdo”, esto último en referencia a los señalamientos de Luis Chávez de que no entendieron el planteamiento defensivo de su técnico antes de enfrentar a la Albiceleste.

La Selección de México cerrará un nefasto 2022 sin técnico, ya conocida la salida del argentino Tata Martino. La FMF anunció cambios importantes que le permitan encausar la situación, principalmente de cara a la Copa del Mundo que albergará la nación azteca en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

