Luis Chávez dejó al descubierto al Tata Martino: “No entendimos lo que planteó ante Argentina”

Concluyó la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. El objetivo era el quinto partido (cuartos de final) y ni siquiera se pasó de fase de grupos, por lo que se asegura que esta actuación de El Tri fue un fracaso.

Anunciada ya la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino de la Selección Mexicana, comienzan a conocerse detalles de las diferencias dentro del equipo y errores en su dirección. En este sentido, el centrocampista Luis Chávez .

El ‘Bazooka’, uno de los principales activos de México actualmente y de cara al futuro, criticó el planteamiento del Tata Martino en la derrota contra la Argentina de Messi, incluso habló en general, por el grupo.

“En el segundo partido no entendimos mucho lo que él quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, dijo Chávez, aunque antes remarcó que los principales culpables de la catástrofe mexicana son los propios jugadores.

Además, el actual jugador de los Tuzos del Pachuca en la Liga MX recalcó que hubo mucha tristeza en la Selección de México tras consumarse la eliminación del Mundial: “Dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos. Reaccionamos un poco tarde, aunque sabíamos que teníamos esperanza de clasificar. Más allá de lo personal me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”.

Sigue leyendo: