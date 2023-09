Jared Borgetti defiende a Guillermo Ochoa y su titularidad en la selección de México

El empate contra Australia 2-2 ha servido para los detractores de la selección de México para nuevamente cargar contra duras críticas hacia los jugadores del equipo, en especial contra el arquero y capitán Guillermo Ochoa.

Para la leyenda Jared Borgetti no hay guardameta con mejor actualidad que el Memo Ochoa y defendió que Jaime ‘Jimmy’ Lozano, entrenador de El Tri, lo deje de titular y llevando el gafete de capitán en el campo.

El gol que dejó señalado al futbolista de 38 años en el amistoso contra Australia fue el primer gol de los oceánicos: tiro de esquina y cabezazo de Harry Souttar tras un descuido en la marca del defensor Johan Vásquez. Antes de eso, Memo Ochoa detuvo un tiro fuera del área de Connor Metcalfe.

“En un tiro de esquina donde el jugador de Australia ni salta para cabecear, menos posibilidades tenía de detener el tiro”, sostuvo Jared Borgetti en una acalorada discusión con Álvaro Morales en ESPN.

“Al que no debe poner más es a Guillermo Ochoa (…) Tírasela al primer palo, es gol seguro. No tiene reflejos”, le dijo Álvarito al ex delantero mexicano, a lo que no tardó Borgetti en responder: “No sabes de fútbol, no entiendes lo que te voy a decir”.

Jaime Lozano defiende a Guillermo Ochoa

Al margen del terreno de juego no solamente Jared Borgetti defiende la titularidad de Guillermo Ochoa, también el propio entrenador Jaime Lozano llama a valorar el legado del arquero y sus años de servicio a la selección mexicana.

En rueda de prensa antes del encuentro amistoso frente a Uzbekistán, Jimmy comparó la historia futbolística de Ochoa con la de la leyenda retirada Rafa Márquez.

“Memo Ochoa ha hecho y sigue haciendo historia, como en su momento lo hizo Rafa Márquez. Está en una gran liga está parando a un gran nivel”, dijo Jimmy Lozano.

El seleccionador de México también mencionó que otros arqueros también están detrás de Ochoa y que vienen rindiendo a buen nivel, como Luis Malagón (Club América) y Antonio ‘Toño’ Rodríguez (Xolos de Tijuana), ambos de la Liga MX.

Sigue leyendo:

– Jaime Lozano le responde a las críticas por su confianza sobre Héctor Herrera

– Jaime Lozano mantiene la confianza en Alexis Vega, pero reconoce que Chucky Lozano o el “Chino” Huerta podrían quitarle el lugar

– Guillermo Ochoa se reportó tarde a la selección mexicana porque perdió su vuelo desde Italia, según reportes