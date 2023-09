Jaime Lozano mantiene la confianza en Alexis Vega, pero reconoce que Chucky Lozano o el “Chino” Huerta podrían quitarle el lugar

Alexis Vega salió de cambio en el partido amistoso contra Australia del sábado pasado y se fue abucheado por la afición presente en el AT&T Stadium; posteriormente recibió numerosas críticas de aficionados y periodistas, quienes cuestionaron su desempeño en los últimos partidos; sin embargo, Jaime Lozano, el DT del combinado azteca, salió en su defensa, aunque reconoció que pueden arrebatarle el puesto.

“Alexis no es un jugador común, tiene que cuidarse más que todos, él sabe que quedó fuera de una Copa Oro, con jugadores que vienen atrás, el ‘Chucky’ es uno, el ‘Chino’ está de moda y vienen otros que quieren comerle los pies. Es un gran muchacho y me encanta lo que hace en la cancha”, comentó el “Jimmy” en conferencia de prensa.

Vale recordar que al minuto 60 del encuentro contra los oceánicos, Vega salió de cambio y fue sustituido por César Huerta, quien tuvo su debut con la camiseta tricolor y firmó el gol que evitó la derrota mexicana en la recta final del encuentro.

Por otra parte, “Chucky” no concentró con el Tri esta vez, pero todos sabemos que es un pilar en el equipo y que tiene mucho peso en la ofensiva mexicana durante los partidos importantes.

“Alexis, es un jugador, una persona muy madura, le ha costado mucho estar donde está, es de los de más cartel en nuestro país. Nos emocionó cómo vivió su primer partido en un Mundial, hay que ayudarle, estar cerca de él, mucho de su carrera depende de él, tiene que hacerse cargo y responsable de su carrera”, explicó Jaime Lozano, quien reconoció que Vega no está pasando por su mejor momento, pero confía en que lo recuperará y dará mucho al tricolor.

Alexis Vega disputando un balón en el partido contra Australia. Foto: Imago 7.

“Si bien no está en su punto máximo, creo que fue de los mejores llegaron al Mundial anterior. En los Juegos Olímpicos fue de los mejores, viene recuperando su nivel, está bien y estará mejor. Se perdió la competencia de verano, se tiene que cuidar mucho, por las lesiones que ha sufrido en su corta carrera. Jugadores como Alexis, cuando no hacen una gran jugada o gol, parece que no hacen mucho. Para mí Alexis es un gran jugador, va a estar mejor, tiene los argumentos y calidad para poder competir al más alto nivel”, concluyó.

Sigue leyendo:

· México viene de atrás y consigue sacar un empate contra Australia en partido amistoso

· Le llueven críticas a Jaime Lozano por incluir a Uriel Antuna como titular contra Australia

· Raúl Jiménez celebró 100 partidos con la selección anotando un penal en el juego contra Australia