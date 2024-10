Carlos Vela habría “bateado” a Miguel Herrera en el pasado 

Carlos Vela es uno de los delanteros más talentosos que tiene el fútbol mexicano. El exjugador del Arsenal siempre ha sido una pieza deseada dentro de la selección mexicana. Miguel Herrera quiso tenerlo en Mundial de Brasil 2014, pero fue el propio Vela el que se bajó del avión.

El “Bombardero” había sido suspendido de la selección mexicana por participar en una fiesta en medio de una concentración con El Tri. A pesar de ello, el “Piojo” quería contar con sus servicios para la Copa del Mundo, pero Carlos Vela desestimó esa propuesta.

“La selección de Vela fue un poco rara porque yo lo quería convencer antes del Mundial (de 2014). Fui a España a tratar de convencerlo y la verdad que no, me bateó, me dijo: ‘La verdad que no estoy metido, no estoy concentrado, tú no me vas a llevar y yo tendré que ir, pero no estoy metido, no voy a entrenar bien y no voy a funcionar‘. Le dije que gracias por ser honesto”, reveló Herrera para Fox Sports.

‘ME BATEÓ, ME DIJO QUE NO ESTABA METIDO’ 😱🇲🇽#CentralFOX Miguel Herrera relató cómo lo bateó Carlos Vela cuando intentó convocarlo previo al Mundial de Brasil 2014.https://t.co/pUGaXjernR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2024

Vela se arrepintió

A pesar de remar contracorriente, Miguel Herrera y la selección mexicana tuvieron un buen Mundial de Brasil 2014. Luego de esta Copa del Mundo, Carlos Vela se habría motivado y él mismo sería quien tomará la iniciativa para volver a la selección mexicana.

“Después del Mundial me dice Gio: ‘Carlos quiere platicar contigo’. Le dije que me marcara. Hablamos y me dijo que se había quedado con muchas ganas de estar con nosotros en selección y me dijo que tenía ganas de regresar. El primer llamado después del Mundial fue para un partido contra Holanda, les ganamos con dos goles de Vela. Dije: ‘Cómo no estuvo en el Mundial’“, recordó.

Carlos Vela ha tenido una carrera muy respetada. A pesar de que también ha tenido altibajos con la selección de México, sus números no son para nada despreciables.

El “Bombardero” debutó en 2007 con la camiseta de la selección de México. El delantero de Los Angeles Galaxy ha defendido los colores de El Tri en 72 oportunidades. Durante esa cantidad de partidos el mexicano ha marcado 19 goles y ha concedido 9 asistencias.

