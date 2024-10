El “Messi mexicano” no le cierra las puertas a El Tri

En el fútbol mexicano se está haciendo lo posible para potenciar el fútbol menor. La regla de menores es un ejemplo de ello. Las selecciones juveniles esperan nutrirse de buen material para volver a pelear a nivel Mundial. Entre las joyas que podrían beneficiar a México en el futuro está el “Messi mexicano”, Luka Romero.

Andrés Lillini, entrenador de selecciones menores de El Tri, está al tanto de este futbolista. A pesar de que Luka Romero aceptó los llamados de la selección de Argentina, el futbolista de Alavés reconoció que no está seguro sobre cuál selección representar.

Luka Romero tiene en sus manos la elección. El “Messi mexicano” puede jugar para Argentina, México e incluso España. Sin embargo, el joven delantero de 19 años actualmente está centrado en su club.

“Es un privilegio tener las tres nacionalidades porque las tres son buenas selecciones. Yo lo que te dije, ahora no estoy pensando mucho, pienso en el Alavés. Soy chico y tengo la posibilidad de elegir”, dijo Luka Romero para ESPN.

"UNO NO SABE LO QUE PUEDE PASAR EN UN FUTURO"



👀 Luka Romero NO le cierra las puertas a nadie



🇦🇷🇲🇽 ¿Puede haber un futuro con la Selección de México? pic.twitter.com/K4Eyd4dKit — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2024

México se acercó a Luka Romero

El propio Luka Romero reconoció que desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hicieron los deberes y se acercaron al él. Hasta ahora, el “Messi mexicano” solo ha aceptado el llamado de la Albiceleste, selección que, según su testimonio, fue la primera que lo llamó.

“Sí, sí, estuve hablando con ellos (selección mexicana). La verdad me pone feliz, lo que dije. Sólo pienso en el Alavés, después decidiré cuál será. No sabes lo que pueda pasar en un futuro, siempre estaré agradecido con las tres selecciones. Con Argentina, que fue la primera que me llamó. Gracias a ellos conocí a muchos compañeros con los que me llevo bien”, explicó.

¡LUKA ROMERO NO LE CIERRA LAS PUERTAS A MÉXICO!🇲🇽 🔥



“No sabes lo que pueda pasar en un futuro, siempre estaré agradecido con las tres selecciones. Estuve hablando con México. La verdad me pone feliz, lo que dije. Después decidiré cuál será”. Expresó el atacante de 19 años. pic.twitter.com/P7mhaFneFx — Embajadores Aztecas (@EAztecasMEX) October 3, 2024

Luka Romero ha hecho todas las categorías formativas con Argentina. El delantero de 19 años ha jugado 9 partidos con la selección sub-20 de la Albiceleste, entre ellos 4 duelos por el Mundial de la categoría. A pesar de estos vínculos con el conjunto sudamericano, el delantero del Deportivo Alavés aún tiene opciones de cambiar la selección a representar.

Gracias a la One Time Switch de la FIFA, Luka Romero podría pedir el cambio de selección. Además, joven atacante aún no ha sido llamado por la selección mayor de Argentina y, por ende, no ha abarcado el límite de 7 partidos clase “A”.

Luka Romero actualmente juega en Deportivo Alavés de España. Sin embargo, el atacante nacido en Victoria de Durango le pertenece al AC Milán. Con el conjunto español, Romero acumula 144 minutos jugados, repartidos en 4 partidos de LaLiga.

Sigue leyendo:

– Guille Franco: “Los naturalizados no son la solución en México”

– Carlos Vela habría “bateado” a Miguel Herrera en el pasado

– Héctor Moreno respalda la llegada de Berterame a la selección de México

– Alejandro Zendejas le vuelve a hacer un guiño a México