“Memo” Ochoa confirma su ilusión de jugar su sexta Copa del Mundo

Para nadie era un secreto que por la cabeza de Guillermo “Memo” Ochoa estaba rondando la idea de poder convertirse en el primer jugador en la historia en disputar la Copa del Mundo en seis ocasiones y para ello el guardameta mexicano debía mantenerse activo para poder pelear por un puesto en El Tri.

Recientemente y antes de regresar oficialmente a la Selección de México para la doble fecha de partidos amistosos que estará disputando en los próximos días, el experimentado guardameta confirmó la ilusión que tiene de poder estar con el combinado nacional en el Mundial 2026.

“No quiero que nadie me regale nada por mi pasado. Voy a trabajar para estar en mi sexto Mundial. Es algo que nadie ha logrado hasta el momento”, comentó “Memo” Ochoa en una entrevista con el portal portugués ZeroZero en la que apuntó a un “buen desempeño” tomando en cuenta que México será sede.

Guillermo “Memo” Ochoa fue presentado como nuevo jugador del AVS Futebol SAD a comienzos del mes de septiembre y en poco tiempo se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo. Crédito: EFE

El experimentado guardameta, que se sumó hace poco a las filas del recién ascendido AVS Futebol en la liga lusitana con el fin de poder mantenerse activo en la élite tras haberse quedado sin equipo al final de la pasada temporada, reconoce que tiene el desafío de poder pelear por estar en el próximo Mundial.

“Si fuese algo sencillo ya algunos jugadores llegaran a esa meta. Es un desafío que me propuse y asumí. Estoy activo, trabajando y en una liga competitiva, lo que me mantiene en buena forma y eso me ayudará”, agregó el mexicano que ya ha tenido un par de buenas actuaciones con su nuevo club.

Sobre su ausencia en la Selección de México en la pasada Copa América 2024 a pesar de ser uno de los grandes referentes activos del combinado azteca, Guillermo “Memo” Ochoa evitó caer en polémicas y reconoció que hubo un acuerdo con el entonces Jaime Lozano para darle la oportunidad a los jóvenes.

Los méritos de “Memo” Ochoa en la Selección de México saltan a la vista para la leyenda del fútbol mundial Gianluigi Buffon, quien abre la opción de que su colega juegue su sexto mundial en 2026. Crédito: Sebastián Laureano Miranda | Imago7

“Siempre estuve disponible y preparado para jugar con la selección. Dejé de estar por una lesión que me dejó un par de meses fuera. Luego, ese verano, el motivo de no estar en la Copa América fue de común acuerdo con el técnico que quería dar minutos a los más jóvenes”, comentó el portero de 39 años.

De acuerdo con el propio Ochoa su regreso a El Tri se iba a producir tarde o temprano porque tenía la palabra de ‘Jimmy’ quien tras la eliminación mexicana en primera ronda de la Copa América 2024 terminó siendo removido de su cargo para que terminara regresando Javier “Vasco” Aguirre.

“Me había dicho que contaría conmigo después de la Copa América pero terminó no continuando en el puesto”, recordó el guardameta quien no estuvo presente en el primer llamado de Aguirre con el combinado mexicano el mes pasado ante la inactividad que presentaba el guardameta.

