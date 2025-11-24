Sergio Canales, de Rayados de Monterrey, habla sobre su relación con Racing de Santander, ¿volverá?

El centrocampista cántabro Sergio Canales, que milita en el Rayados de Monterrey de la Liga MX, ha destacado que existe muy buena relación y habla mucho con el Racing de Santander, el club en el que comenzó su carrera.

“Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir”, dijo, cuestionado sobre una posible vuelta al club de su tierra, en una entrevista en ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Canales ha remarcado que su regreso al equipo cántabro solo se daría si se encuentra al nivel necesario. “No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente“, añadió. Porque, además, Canales ha señalado que no pone fecha a su retirada y aboga por vivir el día a día. “Pensaba que me iba a retirar en el Betis y, al final, acabé saliendo”, continuó.

La posibilidad de verlo regresar al Racing ya no suena solo a deseo emocional, sino a un proyecto real con bases deportivas y contractuales.

Y Canales insistió en que se encuentra en el mejor momento de su carrera y está disfrutando mucho en México, donde disputará los cuartos de final de la primera división este miércoles, cuando Rayados enfrente a las Águilas del América.

En Monterrey, Canales no solo es figura por su liderazgo, sino también por su rendimiento. Su presencia ha sido clave en partidos importantes: por ejemplo, aportó un gol de penal y dos asistencias en un triunfo como visitante ante Pumas UNAM en la Liga MX.

