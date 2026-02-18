Polémica de Prestianni podría cambiar las reglas: Comisión de Jugadores de la FIFA buscará sancionar a futbolistas que se cubran la boca al hablar

La FIFA estudia nuevas medidas disciplinarias tras el presunto episodio de racismo ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid por la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa. El exfutbolista francés Mikaël Silvestre, actual integrante de la Comisión de Jugadores del organismo rector, aseguró que buscarán sancionar a quienes “hablen y se tapen la boca” en contextos de odio dentro del campo.

El señalamiento surge tras el presunto insulto racista del argentino Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Júnior, durante el partido arbitrado por el francés François Letexier.

Vinicius marcó hoy un golazo, de auténtica figura mundial. Lo increíble es que terminó amonestado por festejar.

Lo más grave vino después: Prestianni, tapándose la boca, le habría dicho “mono”, un insulto racista inaceptable en cualquier cancha. Esto no puede minimizarse. Merece… pic.twitter.com/9iPOgjsJm3 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 18, 2026

FIFA busca castigar gestos que oculten insultos en casos de odio

Silvestre fue claro al diferenciar entre comunicación táctica y expresiones ofensivas: “Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni”, dijo Mikaël Silvestre.

Las declaraciones fueron realizadas en una videoconferencia con Sky Sports, donde el exdefensor reconoció que el proceso aún está en evaluación y requerirá coordinación con el cuerpo arbitral.

También cuestionó la falta de comunicación en el estadio: “Tenemos que hacer que todo el mundo sea consciente, incluidos los que están en el estadio, y el árbitro debería haber podido hablar claramente sobre lo que estaba sucediendo”, acotó.

Investigación abierta tras activación del protocolo contra el racismo

El incidente ocurrió al minuto 51:26, luego del gol de Vinícius que significó el 0-1 definitivo para el Real Madrid. Tras la celebración, el brasileño denunció insultos racistas, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo contra el racismo de la UEFA. El encuentro permaneció detenido durante ocho minutos.

La UEFA confirmó la designación de un inspector de ética y disciplina para investigar los hechos. Por su parte, el presidente del organismo, Gianni Infantino, expresó su indignación: “no hay espacio para el racismo” en el fútbol.

En paralelo, la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), dependiente del Gobierno de Portugal, también abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

¿Habrá sanción antes del partido en el Santiago Bernabéu?

Silvestre admitió la dificultad de reunir pruebas en este tipo de casos y señaló que el corto margen entre partidos complica cualquier resolución inmediata, ya que la vuelta se disputará el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

“Kilian Mbappé dijo que escuchó claramente lo que dijo el otro jugador. Para esta instancia al menos podrás tener testimonios, pero es difícil. Es difícil para el árbitro tener pruebas de lo que está pasando y también es difícil que la investigación avance rápido porque el partido de vuelta es en siete días. Si realmente se demuestra que es cierto, el futbolista no debería poder jugar, debería tener una sanción grande, debería ir a un programa de educación porque este tipo de comportamiento no es posible”.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el racismo en el fútbol, la aplicación del protocolo antidiscriminación, las posibles sanciones disciplinarias y el papel de la FIFA y la UEFA en la protección de los jugadores dentro del terreno de juego.

