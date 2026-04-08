J.D. Vance liderará negociaciones con Irán en Pakistán para mantener alto al fuego

La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezará la delegación que participará en las conversaciones con Irán previstas para este fin de semana en Islamabad, Pakistán, en un nuevo intento por consolidar un alto al fuego tras semanas de conflicto.

Durante una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt anunció que el presidente Donald Trump enviará a su equipo negociador integrado por Vance, el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff y Jared Kushner. La primera ronda de conversaciones está programada para el sábado por la mañana, hora local.

El anuncio se produce tras un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán para establecer una pausa de dos semanas en las hostilidades, iniciadas el pasado 28 de febrero, con el objetivo de negociar un posible fin definitivo del conflicto.

.@VP: "@POTUS has made very clear that the United States has a lot of leverage here. We have economic leverage; we've got military leverage… If they break their end of the bargain then they're going to see some serious consequences." pic.twitter.com/vKpHp0khmt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

De acuerdo con información de Reuters, estas negociaciones se celebrarán en un contexto altamente frágil, tras una mediación de último momento por parte de Pakistán que evitó el colapso del proceso diplomático. Las conversaciones contarán también con la participación de autoridades iraníes, incluido el ministro de Exteriores Abbas Araqchi.

El rol de Vance marca un cambio relevante en la estrategia estadounidense, ya que será la primera vez que el vicepresidente participe directamente en negociaciones con Irán. Según la Casa Blanca, ha desempeñado un papel clave desde el inicio del conflicto.

Hasta ahora, las conversaciones con Teherán habían sido lideradas principalmente por Witkoff y Kushner, quienes sostuvieron varias rondas de diálogo en el último año. Sin embargo, la inclusión de Vance también responde a factores políticos y diplomáticos, como su cercanía con autoridades pakistaníes que han facilitado la mediación.

El proceso enfrenta múltiples obstáculos. Entre ellos, las diferencias sobre el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz y las garantías de seguridad regional. Analistas advierten que el resultado de estas conversaciones podría definir el rumbo del conflicto y la estabilidad en Medio Oriente.

Además, persisten tensiones pese al alto al fuego. El propio Vance calificó la tregua como “frágil”, en medio de acusaciones cruzadas y ataques indirectos en la región.

Por otro lado, la Casa Blanca reveló que Irán presentó una nueva propuesta de paz más “condensada”, luego de que un plan previo de 10 puntos fuera rechazado por considerarse “inaceptable”.

En este contexto, las conversaciones representan una oportunidad crítica, aunque incierta, para avanzar hacia un acuerdo más duradero entre ambas naciones.

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