Departamento de Estado comenzará a revocar pasaportes de padres deudores de manutención infantil

A partir de este viernes, el Departamento de Estado (DOS) pondrá en marcha la revocación de pasaportes a padres que hayan incumplido con manutención infantil, esto de acuerdo con información confirmada a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Bajo dicho posicionamiento asumido por el gobierno,se proyecta que cerca de 2,700 ciudadanos estadounidenses cuya deuda por manutención infantil es superior a $100,000 dólares perderán su pasaporte y, por ende, la posibilidad de salir del país ya sea por trabajo o bien en plan vacacional.

Aunque desde el arranque del año ya se contemplaba la posibilidad de sancionar a los padres renuentes a cumplir con manutención infantil, no se contaba con un registro de infractores.

Dicha cifra de morosos surgió a través de información proporcionada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al DOS.

Ahora, el próximo objetivo del gobierno consiste en extender la revocación de pasaportes a progenitores con adeudos de manutención infantil superiores a $2,500 dólares, umbral establecido por una ley en 1996.

No obstante, el HHS todavía está recopilando datos de las agencias estatales que llevan el registro de este grupo de personas.

El Departamento de Estado obligará a que padres deudores de manutención infantil cumplan con su deber a les revocará sus pasaportes. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Hasta esta semana, solo a quienes solicitaban la renovación de sus pasaportes se les podía revocar dicho documento al corroborar que habían incumplido con más de $100,000 dólares de manutención infantil.

Sin embargo, al ya contar con una base de datos, ahora, sin la necesidad de que haya caducado su pasaporte, prácticamente de manera automática dicho documento quedará revocado por el gobierno.

De acuerdo con Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, una vez que los padres morosos se pongan al corriente con la manutención infantil podrán solicitar un nuevo pasaporte.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para lograr que quienes adeudan manutención infantil paguen su deuda. Una vez que estos padres salden sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de tener un pasaporte estadounidense”, señaló a través de redes sociales.

Con respecto a los padres renuentes a cubrir sus respetivos adeudos de manutención infantil que se encuentren en el extranjero en el momento de la revocación de su pasaporte, deberán acudir a una embajada o consulado de Estados Unidos para obtener un documento que les permita regresar de emergencia al país, esto en caso de ser requerido su viaje.

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