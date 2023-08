Exesposa de Kevin Costner solicita aumento en manutención infantil: 175 mil dólares al Mes

Christine Baumgartner, ex esposa de Kevin Costner, presentó una demanda en la que solicita un aumento en la manutención infantil, exigiendo ahora la suma de 175 mil dólares mensuales. Actualmente, el actor de 69 años está pagando 129 mil 755 dólares al mes para contribuir a los gastos de manutención de sus hijos: Cayden, de 16 años; Hayes, de 14 años; y Grace, de 13 años.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por el portal TMZ, esta solicitud se basa en la premisa de que los niños puedan disfrutar de vacaciones comparables a las que tienen cuando están con ella. Se argumenta que, aunque los pagos de manutención para los hijos también mejoran el estilo de vida de Christine, la suma más alta no será suficiente para replicar el estilo de vida de Kevin, pero sí permitirá proporcionar a los niños una calidad de vida relativamente equiparable.

Christine Baumgartner respalda sus demandas actualizadas con nueva información sobre las ganancias de Kevin Costner. Se afirma que ella descubrió que Kevin obtuvo 11 millones de dólares por la cuarta temporada de la serie “Yellowstone” y 10 millones de dólares por la quinta y última temporada. Además, alega que Costner tiene previsto ganar 12 millones de dólares por su próxima película “Horizon”, así como otros 12 millones de dólares por una secuela.

El divorcio entre Kevin Costner y Christine Baumgartner ha llevado a que su relación actual sea únicamente a través de intermediarios legales. A pesar de haber estado casados durante 18 años, Christine solicitó el divorcio en mayo, y desde entonces, la comunicación entre la pareja se ha reducido a interacciones a través de abogados. Según fuentes cercanas, Kevin ha optado por esta vía con la intención de evitar enfrentamientos directos y de gestionar el proceso de manera más ordenada.

Aunque este proceso de divorcio es innegablemente un desafío emocional, Kevin Costner está demostrando fortaleza y determinación para atravesar esta etapa de su vida. Las fuentes revelan que el actor confía plenamente en sus abogados, y aunque el divorcio no es un camino fácil, está enfocado en su carrera y en mantener una relación sólida con sus hijos. El entorno cercano a Costner sugiere que está recuperándose gradualmente de esta situación y confía en que el futuro le depara mejores momentos.

Costner acusado por ocultar pruebas en su proceso de divorcio

A principios del pasado mes de mayo, Kevin Costner y Christine Baumgartner hicieron público su propósito de poner fin a su matrimonio de 18 años. Luego de tres meses, caracterizados por algunos desencuentros y recriminaciones, la empresaria acusó a su exesposo de ocultar pruebas en relación con su situación financiera.

Se espera que Baumgartner y Costner se reúnan en una audiencia en la que se abordarán varios asuntos. Hasta ahora, el actor no ha proporcionado información detallada sobre su estado financiero. De acuerdo con fuentes de Page Six, los abogados que representan a Kevin Costner adelantaron que no suministrarán la documentación solicitada por considerarla “gravosa, opresiva y acosadora”.

La negativa a entregar los detalles financieros por parte del equipo legal de Costner subraya las tensiones y desafíos que suelen surgir en procesos de divorcio, especialmente cuando se trata de cuestiones económicas. Aunque el camino hacia la separación ya está en curso, la audiencia próxima podría revelar cómo se abordarán los aspectos financieros en esta situación.

El centro de la controversia en torno al proceso de divorcio entre Kevin Costner y Christine Baumgartner reside en el acuerdo prenupcial que ambos firmaron en el pasado. Este acuerdo establecía claramente que, en caso de separación, ambas partes tendrían derecho a recuperar todas las propiedades que poseían antes del matrimonio. No obstante, Baumgartner, al enterarse de la solicitud de divorcio, manifestó que no había comprendido completamente el contenido del documento en su momento y ahora está exigiendo una revisión exhaustiva del acuerdo.

Este debate sobre el acuerdo prenupcial resalta la complejidad que puede rodear los acuerdos legales en situaciones de divorcio, especialmente cuando los detalles y las implicaciones no quedan claros para una de las partes. La petición de Baumgartner de revisar el acuerdo refleja la importancia de una comprensión plena y mutua en este tipo de acuerdos legales, y también plantea interrogantes sobre cómo se resolverán las diferencias en el proceso legal en curso.

