Juez bloquea fondo millonario impulsado por Trump para supuestas víctimas de “persecución”
La pausa judicial frena temporalmente un programa del Departamento de Justicia criticado por beneficiar a aliados de Trump
Un juez federal suspendió temporalmente el avance de un polémico fondo de más de $1,700 millones impulsado por el Departamento de Justicia (DOJ) y respaldado por la administración Trump. El programa, conocido como Fondo contra la Militarización, ha sido señalado por críticos y organizaciones civiles como un posible mecanismo para compensar a personas cercanas al movimiento trumpista, incluidos involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La decisión fue emitida por la jueza federal Leonie Brinkema, quien ordenó detener cualquier trabajo relacionado con el fondo, incluidos pagos potenciales, mientras analiza si concede una suspensión de largo plazo.
Según la orden, la demanda fue presentada por exfuncionarios, activistas y organizaciones sin fines de lucro que consideran que el programa carece de autorización legal y representa un uso indebido de recursos públicos.
Noticia en desarrollo…
Sigue leyendo: