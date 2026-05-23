DOJ admite eliminación de comunicados sobre acusados del asalto del 6 de enero

La administración de Donald Trump volvió a desatar controversia tras confirmarse que el Departamento de Justicia (DOJ) eliminó de su sitio web decenas de comunicados relacionados con los acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una decisión que críticos consideran parte de un intento por reescribir la narrativa oficial de uno de los episodios más tensos de la política estadounidense reciente.

Associated Press informó que periodistas detectaron que documentos sobre cargos, condenas y sentencias habían desaparecido del portal oficial del Departamento de Justicia.

Horas más tarde, la dependencia confirmó posteriormente la eliminación y defendió la medida asegurando que el contenido correspondía a “propaganda partidista” impulsada durante la administración de Joe Biden.

El DOJ defiende la eliminación de archivos

A través de su cuenta oficial de respuesta rápida en X, el Departamento de Justicia negó que la eliminación hubiera ocurrido “silenciosamente” y aseguró que busca revertir lo que considera una “instrumentalización” política del sistema judicial.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos”, señaló la dependencia.

Entre los registros eliminados figuraban comunicados relacionados con integrantes de grupos extremistas como Proud Boys y Oath Keepers, cuyos líderes enfrentaron históricas condenas por conspiración sediciosa derivadas del ataque al Capitolio.

La decisión ocurre meses después de que Trump, en su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, otorgara indultos, conmutaciones o promesas de desestimación de cargos a más de 1.500 personas vinculadas con los disturbios.

Crece la tensión política por compensaciones

La polémica escaló aún más esta semana después de que el Departamento de Justicia anunciara un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a aliados de Trump que aseguran haber sido investigados injustamente.

El fiscal general interino Todd Blanche no descartó públicamente que algunos condenados por violencia durante el asalto al Capitolio puedan solicitar indemnizaciones, situación que generó rechazo tanto entre demócratas como dentro del propio Partido Republicano.

Politico informó que diversos analistas consideran que las recientes decisiones del DOJ forman parte de una estrategia política para redefinir públicamente lo ocurrido el 6 de enero, cuando cientos de simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos intentando frenar la certificación electoral de Biden.

El tema continúa provocando profundas divisiones en Washington, especialmente mientras Trump busca consolidar nuevamente el control político y narrativo sobre uno de los capítulos más sensibles de su legado presidencial.

Nothing “quiet” about it.



We are proud to reverse the DOJ’s weaponization under the Biden administration. We will do everything in our power to make whole those who were persecuted for political purposes. This includes stripping DOJ’s website of partisan propaganda. https://t.co/J9WUtgHfen — DOJ Rapid Response (@DOJRR47) May 23, 2026

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