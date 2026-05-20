Manifestantes del 6 de enero celebran fondo millonario impulsado por Trump

Cinco años después del asalto al Capitolio, varios de los participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 podrían recibir compensaciones económicas impulsadas por la administración de Donald Trump. La medida forma parte de un nuevo fondo federal de $1.776 millones —una cifra simbólica que hace referencia al año de la independencia estadounidense— y ha provocado entusiasmo entre los indultados, informó The New York Times.

El llamado Fondo contra la Armamentización fue creado tras un acuerdo relacionado con una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Aunque el fondo no está dirigido exclusivamente a quienes participaron en el asalto al Capitolio, muchos de los acusados e indultados consideran que fueron víctimas de persecución política y creen que podrían recibir pagos millonarios.

“Me alegra que se haya convertido en algo que pueda ayudar a personas que han estado sufriendo durante bastante tiempo”, dijo Antony Vo, uno de los participantes del 6 de enero citado por el medio antes señalado.

Incluso, Vo huyó temporalmente del país para evitar una condena derivada de los disturbios y ahora asegura sentirse “sorprendido, aliviado y agradecido” ante la posibilidad de recibir apoyo económico.

Trump vuelve a respaldar a los acusados

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha reforzado su respaldo a los participantes del 6 de enero. Uno de sus primeros actos oficiales fue otorgar indultos o retirar cargos contra cerca de 1.600 personas relacionadas con el ataque al Capitolio.

Posteriormente, también impulsó cambios dentro del Departamento de Justicia y criticó las investigaciones federales realizadas durante la administración Biden.

Ahora, con la creación del nuevo fondo, el debate volvió a encenderse. “Se trataba de personas que fueron instrumentalizadas y tratadas brutalmente por un sistema sumamente corrupto”, dijo Trump ante periodistas al referirse a los acusados del 6 de enero.

Entre quienes celebraron públicamente la noticia se encuentra Enrique Tarrio, exlíder del grupo ultraderechista Proud Boys, quien había sido sentenciado a 22 años de prisión por conspiración sediciosa antes de ser beneficiado por las acciones impulsadas por Trump.

“Hay muchas preguntas, pero es un buen camino”, declaró Tarrio sobre el fondo.

El medio también menciona que algunos participantes ya hablan sobre cómo podrían utilizar el dinero: comprar casas, autos, limpiar su reputación en internet o incluso financiar campañas políticas.

Críticas por “premiar” el extremismo

La iniciativa ha generado una reacción inmediata de organizaciones civiles, analistas y figuras políticas que consideran que el gobierno está legitimando actos violentos contra la democracia estadounidense.

Amy Spitalnick, directora ejecutiva del Consejo Judío para Asuntos Públicos, advirtió que otorgar dinero a quienes participaron en el asalto podría enviar un mensaje peligroso.

“Esto demuestra que el extremismo da frutos, literalmente”, afirmó.

La activista agregó que durante años las teorías conspirativas fueron normalizadas en la política estadounidense y ahora, asegura, incluso podrían ser recompensadas económicamente.

El fondo también podría beneficiar a otros aliados de Trump que enfrentaron investigaciones federales, incluidos activistas antiaborto, exasesores presidenciales y personas que alegan haber sido perseguidas políticamente.

Incluso James Comey, exdirector del FBI y crítico de Trump, ironizó sobre la posibilidad de solicitar dinero.

“Supongo que estaré en la lista de espera”, declaró en una entrevista con CNN.

Por ahora, aún no existe claridad sobre cómo funcionará el proceso para presentar solicitudes ni quiénes serán finalmente elegibles para recibir compensaciones.

Reporter: The DOJ has this new fund — $1.7 billion. Why should taxpayers pay for the January 6ers?



Trump: Because in my world, loyalty outranks law. They broke the rules for me, so you pay the bill for them. That’s the transaction. pic.twitter.com/pR71BdWkhY — chiky handler (@chiky_handlr) May 19, 2026

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