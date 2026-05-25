Republicano Thom Tillis arremete contra fondo del DOJ y lo llama “un premio para delincuentes”

El senador republicano Thom Tillis intensificó sus críticas contra el nuevo fondo de compensación impulsado por el Departamento de Justicia (DOJ), al asegurar que la iniciativa representa “una muestra de insensibilidad política” y podría beneficiar a personas condenadas por atacar a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Durante una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, Tillis calificó el llamado Fondo contra la Militarización como “una estupidez mayúscula” y afirmó que el gobierno federal no debería destinar dinero de los contribuyentes a quienes participaron en actos violentos.

“Yo lo llamo un fondo para delincuentes”, declaró el legislador republicano, quien dejará el Senado al finalizar su mandato. “No tiene sentido. Quienquiera que haya diseñado esto debería ser despedido”.

El fondo, anunciado recientemente por el Departamento de Justicia, contempla hasta $1,776 millones de dólares para compensar a personas que aseguren haber sido víctimas de persecución política o de un uso indebido de agencias federales durante la administración de Joe Biden.

La medida surgió como parte de un acuerdo legal relacionado con la demanda presentada por Trump contra el IRS por la filtración de declaraciones fiscales vinculadas al mandatario y a la Organización Trump.

🚨 JUST IN: President Donald Trump just SHUT DOWN Sen. Thom Tillis after he demanded the DOJ drop its investigation into Fed Chair Jerome Powell.



Trump didn’t hesitate.



“That’s why he won’t be a senator anymore. NO. Jeanine Pirro will take it to the end!”



No deals. No… pic.twitter.com/KdsbYMzM2d — Commentary: President Trump 47 (@Trump47News) May 25, 2026

Críticas bipartidistas aumentan en Washington

La propuesta ha provocado rechazo tanto entre republicanos como demócratas. Los representantes Brian Fitzpatrick y Tom Suozzi presentaron una iniciativa legislativa para eliminar completamente el fondo.

En una entrevista conjunta en el programa “This Week” de ABC, Fitzpatrick aseguró que varios republicanos han expresado respaldo al proyecto, aunque todavía no existe claridad sobre si habrá suficientes votos para bloquear el programa en la Cámara de Representantes.

Suozzi fue más allá y sostuvo que el Congreso debe actuar para frenar lo que calificó como un abuso del poder ejecutivo.

“Todo el mundo sabe que esto está mal”, afirmó el legislador demócrata, citando incluso críticas previas del senador Mitch McConnell, quien describió el fondo como “moralmente incorrecto”.

Las preocupaciones principales giran en torno a la posibilidad de que personas condenadas por agresiones contra agentes de policía durante el ataque al Capitolio puedan solicitar compensaciones financiadas con recursos federales.

Tillis dijo que sí podría respaldar ayudas para ciudadanos absueltos o afectados injustamente por investigaciones federales, pero insistió en que quienes admitieron o fueron hallados culpables de violencia no deberían recibir indemnizaciones.

“Si alguien fue arrestado injustamente y luego declarado inocente, ayúdenlo. Devuélvanle su dinero”, dijo el senador. “Pero esto es política terrible y llega en el peor momento posible”.

🚨 UPDATE: Sen. Thom Tillis (R-NC) is moving to BLOCK President Trump’s $1.8B anti-weaponization fund for those WRONGLY targeted by the DOJ



GOOD RIDDANCE to this fake “Republican” who is RETIRING!



“I think it’s stupid on stilts…Taxpayer dollars will compensate someone who… pic.twitter.com/FcAQVI8XYw — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 21, 2026

Tillis también cuestiona estrategia de Trump con Irán

El republicano de Carolina del Norte también lanzó críticas contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y contra el manejo de las negociaciones con Irán impulsadas por Trump.

El presidente anunció el sábado que Washington estaría cerca de concretar un nuevo acuerdo con Teherán mediante la mediación de países de Medio Oriente. Sin embargo, Tillis cuestionó que la Casa Blanca considere permitir que Irán mantenga capacidad nuclear limitada.

“Hace apenas unas semanas nos dijeron que las defensas iraníes habían sido destruidas y que era cuestión de tiempo para eliminar su capacidad nuclear”, señaló. “Ahora parece que podríamos aceptar que ese material permanezca en Irán. ¿Qué sentido tiene eso?”.

El senador sostuvo además que la administración republicana se está desviando de temas prioritarios para los votantes, como la inflación, la crisis de vivienda y la seguridad internacional frente a Rusia.

“Todo esto se ha convertido en una distracción”, concluyó Tillis, en una de las críticas públicas más severas que ha enfrentado Trump desde dentro de su propio partido en las últimas semanas.

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