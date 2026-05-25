Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys que asaltaron el Capitolio, buscará millones del fondo impulsado por Trump

El exlíder nacional de los Proud Boys, Enrique Tarrio, aseguró que solicitará millones de dólares del nuevo fondo anunciado por el gobierno del presidente Donald Trump para compensar a personas que consideran haber sido perseguidas políticamente durante la administración de Joe Biden.

El Departamento de Justicia informó recientemente la creación de un fondo de aproximadamente $1,776 millones de dólares destinado a aliados de Trump que fueron investigados o procesados en años recientes. La medida ha generado una fuerte controversia en Washington y críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos.

Tarrio, quien fue condenado en 2023 a 22 años de prisión por conspiración sediciosa relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, recuperó su libertad después de recibir un indulto otorgado por Trump tras regresar a la Casa Blanca.

En declaraciones a medios de Florida, Tarrio afirmó que fue víctima de una “instrumentalización política” y sostuvo que merece ser compensado por el impacto que el caso tuvo en su vida y en la de su familia.

“Creo que este fondo me corresponde”, dijo el exdirigente ultraderechista, quien además señaló que desde el anuncio oficial ha recibido numerosas llamadas de otras personas vinculadas con los hechos del 6 de enero interesadas en conocer cómo podrían presentar reclamaciones.

Enrique Tarrio, the Proud Boys leader sentenced ‌to 22 years for seditious conspiracy over the January 6, 2021 riot, said he planned to apply to Trump’s $1.8B slush fund, assuming he could get between $2 and $5 million—Reuters pic.twitter.com/vPKM8Ik46V — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 21, 2026

Crecen las dudas sobre el reparto del dinero

Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha detallado cuáles serán los criterios exactos para distribuir los recursos ni quiénes podrán acceder a ellos. Esa falta de claridad ha incrementado las críticas alrededor de la iniciativa.

Tarrio reconoció que aún existen muchas interrogantes sobre el funcionamiento del fondo, aunque estimó que la cantidad asignada podría no ser suficiente para cubrir todas las solicitudes potenciales.

El exlíder de los Proud Boys dijo que, si pidiera una compensación completa por los daños sufridos, la cifra podría ascender a “decenas de millones de dólares”. En otras entrevistas, mencionó que considera razonable recibir entre $2 y $5 millones.

La polémica también aumentó luego de que el fiscal general interino, Todd Blanche, evitara descartar que personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio pudieran ser elegibles para recibir pagos.

De acuerdo con registros judiciales, más de 140 agentes resultaron heridos durante los disturbios ocurridos en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Biden sobre Trump.

Demandas y críticas por el nuevo fondo

El anuncio del fondo ya enfrenta desafíos legales. Dos oficiales de policía que fueron atacados durante los disturbios presentaron una demanda argumentando que el programa constituye un “acto de corrupción presidencial”.

Pese a ello, Tarrio defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo no es premiar agresiones contra agentes del orden, sino compensar a quienes, según él, fueron sometidos a procesos judiciales politizados.

Durante el juicio contra Tarrio, fiscales federales argumentaron que el entonces líder de los Proud Boys coordinó acciones para impedir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. La acusación incluyó mensajes privados en los que supuestamente celebraba el avance de la insurrección.

El juez federal Timothy Kelly calificó la conducta de Tarrio como un acto de terrorismo al dictar la sentencia de 22 años, una de las más severas relacionadas con el ataque al Capitolio.

Actualmente, Tarrio aseguró que analiza la posibilidad de iniciar una carrera política en el sur de Florida y que, eventualmente, le gustaría competir por un escaño en el Congreso federal. También expresó agradecimiento hacia Trump por haberle concedido el indulto y por impulsar el fondo de compensación.

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