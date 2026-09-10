Nueva fecha clave para inmigrantes con TPS: la Corte Suprema analizará un caso de Venezuela y Haití

Una nueva fecha aparece en el calendario para miles de inmigrantes atentos a los cambios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. La Corte Suprema distribuyó el 9 de septiembre un caso relacionado con el TPS de Venezuela y Haití para su conferencia del 28 de septiembre de 2026, según consta en el expediente oficial del tribunal.

Sin embargo, esto no significa que los jueces vayan a dictar ese día una sentencia definitiva sobre el TPS. Durante esa conferencia privada, los magistrados evaluarán, entre otros asuntos, si aceptan la petición presentada por el gobierno federal para revisar una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El caso aparece en la Corte Suprema como Mullin v. National TPS Alliance, expediente 26-48.

¿Qué decidirá la Corte Suprema el 28 de septiembre?

La cuestión inmediata es si el máximo tribunal acepta o rechaza revisar el caso. El gobierno presentó el 9 de julio de 2026 una petición de “writ of certiorari” (auto de avocación o de certiorari), el mecanismo mediante el cual se solicita a la Corte Suprema que revise una decisión de un tribunal inferior. La National TPS Alliance respondió a esa petición en agosto y el expediente volvió a ser distribuido el 9 de septiembre para la conferencia del 28.

Por eso, pueden ocurrir diferentes escenarios. La Corte podría aceptar el caso, rechazarlo o tomar alguna otra medida procesal, como pedir información adicional. Incluso si acepta revisarlo, la decisión sobre el fondo llegaría más adelante, después de nuevos escritos y, normalmente, argumentos ante los jueces.

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Qué tiene que ver el caso con el TPS de Venezuela

La disputa se remonta a los cambios realizados en 2025 sobre el TPS venezolano. En enero de ese año, el entonces secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas había extendido la designación de 2023 hasta el 2 de octubre de 2026 y establecido un proceso que permitía que determinados beneficiarios de las designaciones de 2021 y 2023 conservaran protección hasta esa fecha.

Posteriormente, la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dejó sin efecto esa extensión y anunció la terminación de la designación de Venezuela de 2023.

Esas decisiones provocaron una extensa batalla judicial. En enero de 2026, un panel del Noveno Circuito confirmó una sentencia que dejó sin efecto tanto la revocación como la terminación del TPS venezolano cuestionadas en ese litigio, al considerar que la secretaria había excedido la autoridad que le otorga la ley.

El gobierno ahora quiere que la Corte Suprema revise esa conclusión.

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Por qué Haití también aparece en el caso

El expediente incluye además una decisión relacionada con Haití. En 2024, el gobierno anterior había extendido y redesignado el TPS para los haitianos por un período que llegaba hasta febrero de 2026.

En febrero de 2025, DHS intentó reducir esa extensión para que finalizara antes. Esa revocación parcial también fue cuestionada judicialmente y forma parte de la controversia que llegó al Noveno Circuito.

En este marco, es importante distinguir este punto de otros litigios posteriores sobre la terminación del TPS de Haití. La pregunta presentada ahora ante la Corte en el expediente 26-48 se refiere específicamente a la revocación y terminación impugnadas respecto de Venezuela y a la revocación parcial de la extensión haitiana.

Qué pide el gobierno a la Corte Suprema

La pregunta jurídica presentada por el gobierno es si el Noveno Circuito se equivocó al confirmar la decisión que anuló esas acciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Uno de los puntos centrales del litigio es hasta dónde pueden los tribunales revisar las decisiones del secretario de Seguridad Nacional relacionadas con la designación, extensión o terminación del TPS.

El gobierno sostiene que la legislación limita significativamente esa revisión judicial. El Noveno Circuito, en cambio, consideró que los tribunales sí podían examinar si la autoridad migratoria había actuado más allá de las facultades que le otorga la ley.

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¿Cambia algo para los beneficiarios del TPS el 28 de septiembre?

No habrá cambios automáticamente. Que el caso esté programado para la conferencia del 28 de septiembre, no modifica por sí solo el estatus migratorio ni los permisos de trabajo de los beneficiarios.

Primero, la Corte Suprema deberá definir si acepta revisar el expediente 26-48. Si cuatro de los nueve jueces votan a favor de tomar el caso, el tribunal puede conceder el certiorari y abrir una nueva etapa que eventualmente desemboque en una sentencia.

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