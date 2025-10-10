Gana $1 millón en la lotería meses después de ganar $100,000

Con historias como la de este afortunado hombre, hasta los más escépticos a los juegos de lotería pueden tener un rayo de esperanza de ser los próximos ganadores. Es cierto que las probabilidades están en tu contra y que muchos expertos te sugieren no verlo como una inversión, sino como un gasto (un gasto inútil para muchos). Sin embargo, pierden de vista que tu suerte puede romper cualquier matemática. Y no solo una vez, sino dos. Y no solo ganando nuevamente, sino aumentando tu fortuna considerablemente.

Shelley Shuttles, residente de Bridgeport, Connecticut, el protagonista de estas líneas (y de muchas en otros medios), ganó un premio mayor de $1 millón de dólares. Pero eso no es lo extraordinario de esta historia. Este premio llegó solo pocos meses después de que ganará $100,000 dólares jugando la lotería Cash5.

“Casi me desmayo. Raspé el boleto y vi un millón de dólares”, declaró Suttles a la Lotería de Connecticut. “Nunca había visto un millón de dólares en un billete. Levanté el teléfono y se lo conté a mi hermana, y ella empezó a gritar. Ella tampoco lo podía creer”.

Esta emoción se dio luego de que Suttles comprara el billete en Grand Package Store, tienda a la que se detuvo a comprar unas cosas y, de paso, un boleto de raspadito Ultimate 7s.

A todo esto, la tienda también recibirá un bono de $10,000 dólares por vender el boleto premiado.

Suttles compartió su historia a los funcionarios de la Lotería de Connecticut el pasado 30 de septiembre, día en el que fue a las oficinas para cobrar su gran premio.

“Todavía no lo creo”, comentó Suttles a la cámara, agarrándose la mejilla. “Simplemente, no puedo creer… que haya sucedido. Pero sucedió”.

La historia de Suttles encabeza los títulos, porque si romper una probabilidad para ganar $100,000 dólares en Cash5 ya fue increíble, ganar poco tiempo después $1 millón de dólares en Ultimate 7s es simplemente extraordinario. Ganar cualquier premio de Cash5 es de 1 por 72.1, mientras que del juego Ultimate 7s es de 1 en 3.47.

A simple vista, parece fácil, pero como en cualquier juego de lotería, cuanto más grandes son los premios, las probabilidades son todavía mayores: ganar los $100,000 de Cash5 es de 1 en 575,757, mientras que ganar $1 millón en Ultimate 7s es de 1 en 1,200,000. Este hombre rompió ambas probabilidades.

Suttles planea usar sus ganancias para pagar algunas facturas que tiene y hacer una donación a su iglesia local.

Además, por si esto no fuera poco, Suttles se llevó el último premio de $1 millón de dólares de Ultimate 7s, por lo que la lotería estatal canceló este juego.

Todos los boletos ganadores, incluidos otros premios importantes, deben validarse antes del 29 de marzo de 2026.

