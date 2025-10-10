Sam’s Club amplía el horario de todas sus tiendas en EE.UU.

Sam’s Club anunció un importante cambio en el horario de atención de todas sus tiendas en Estados Unidos. A partir del domingo 12 de octubre, sus sucursales extenderán sus horas de operación, permitiendo a los socios realizar sus compras dominicales por más tiempo.

El ajuste llega tras lo que la empresa describió como una respuesta directa a las solicitudes de los clientes.

“Este cambio se implementa debido a la abrumadora retroalimentación que hemos recibido”, explicó Steven Zapata, director de comunicaciones corporativas de Sam’s Club, en una entrevista con USA TODAY.

Con este cambio, los domingos las tiendas abrirán de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., en comparación con el horario anterior de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Esto representa dos horas adicionales de atención al público, lo cual puede ser de gran beneficio para quienes suelen hacer sus compras el último día de la semana.

Además, los miembros con membresía Sam’s Club Plus seguirán teniendo acceso exclusivo una hora antes, es decir, podrán ingresar a las 8:00 a.m., según la hora local de su tienda.

Las gasolineras también amplían su servicio

El cambio no se limita a las tiendas. Las estaciones de gasolina de Sam’s Club también verán una expansión significativa en sus horarios.

Antes, operaban entre las 9:00 a.m. y 7:00 p.m. Ahora, a partir del 12 de octubre, abrirán desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., lo que representa un margen de servicio mucho más amplio para los socios que necesitan cargar combustible a horas tempranas o más tarde en el día.

Cambios en horarios durante días festivos

El nuevo horario también afectará ciertas festividades. Sam’s Club ha confirmado que durante Memorial Day, el 4 de julio, Labor Day y la víspera de Año Nuevo, las tiendas cerrarán a las 8:00 p.m. en lugar de a las 6:00 p.m., como ocurría antes. Esto da a los clientes dos horas adicionales para hacer sus compras en fechas de alta demanda.

No obstante, otras fechas clave no tendrán cambios. Las tiendas seguirán cerrando a las 6:00 p.m. el 24 de diciembre (Nochebuena) y permanecerán cerradas completamente durante Pascua, Acción de Gracias, Navidad y el Día de Año Nuevo.

Una tendencia en el sector minorista

Este anuncio llega poco tiempo después de que Costco, su principal competidor, anunciara una medida similar. En junio, Costco informó a sus empleados sobre la reinstauración de horarios exclusivos para socios Executive, ofreciendo acceso anticipado a sus almacenes, según reveló el medio especializado Costco Insider.

Este tipo de ajustes parecen responder a una mayor demanda de flexibilidad por parte de los consumidores, quienes buscan más opciones y tiempo para realizar sus compras en medio de rutinas laborales cada vez más exigentes.

