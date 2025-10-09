Gana $100,000 en la lotería tras enfermarse una semana

Lo que comenzó como una semana difícil, encerrada en casa por una enfermedad, terminó con una sorpresa que cambiaría su vida. Una mujer ganó $100,000 dólares en la lotería justo después de haber estado enferma por varios días. Así fue su historia.

La jugadora del condado de Cooper, en Missouri, cuyo nombre no fue revelado, llevaba una semana sin salir de su casa debido a un malestar, compartió a la Lotería de Missouri. Luego de días de sentirse encerrada, tomó una decisión simple pero decisiva: salir a despejarse.

“Solo pensé: ‘No sé qué voy a hacer, pero necesito salir de la casa’“, contó la mujer a los funcionarios de la lotería.

En su salida, hizo una parada en una estación de Murphy Oil ubicada en la calle Main de la ciudad de Boonville. Allí compró una soda y, casi como un impulso, también adquirió un boleto de rasca y gana del juego Triple Cash Crossword.

Lo que vino después fue completamente inesperado.

Al raspar el boleto, descubrió que había ganado el premio mayor del juego: $100,000 dólares.

“No lo creí, para nada”, confesó. Su incredulidad fue tal, que decidió ir a otra tienda para confirmar el resultado. Entró y pidió que le revisaran el boleto.

La sorpresa no fue solo para ella. La empleada que revisó el boleto también quedó atónita.

“Creo que casi se cae”, relató la afortunada ganadora.

La Lotería de Missouri no especificó qué planes tiene la ganadora para su premio, pero su historia ya forma parte de la larga lista de anécdotas sorprendentes que rodean al mundo de los juegos de azar.

