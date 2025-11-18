Cómo es la moneda de $20 pesos mexicanos que vale $30,000

La moneda de $20 pesos mexicanos que hoy alcanza precios de hasta $30,000 dólares en el mercado de coleccionistas es una pieza especial acuñada en 2011. Su valor no proviene de su denominación, sino de sus características únicas y de su importancia cultural. Muchos propietarios ni siquiera saben que la tienen guardada entre sus ahorros o en un frasco lleno de monedas. Por eso es importante conocer cómo identificarla y qué detalles la vuelven tan codiciada.

Esta moneda pertenece a la familia C del Banco de México. Fue emitida para conmemorar el vigésimo aniversario del Premio Nobel de Literatura otorgado al escritor mexicano Octavio Paz. Su acuñación se llevó a cabo el 31 de marzo de 2011 y el banco ordenó fabricar 5 millones de piezas. Aunque no parece un tiraje limitado, la demanda de coleccionistas ha elevado su valor debido al simbolismo literario que representa.

El diseño de esta moneda es uno de sus mayores atractivos. En el lado principal aparece el busto de Octavio Paz. La figura no está centrada. Está desplazada hacia el campo izquierdo. A la derecha, también fuera del centro, se encuentra la leyenda “Premio Nobel de Literatura 1990”. Estos elementos crean un aspecto visual poco común respecto a las monedas circulantes tradicionales.

En la parte superior del diseño se encuentra el símbolo “$” seguido del número “20”. Justo debajo está grabado el nombre del autor: Octavio Paz. A la izquierda aparece el número “2010”, y a la derecha puede verse la marca de la Casa de Moneda de México, representada con el símbolo “M°”. Estos detalles ayudan a verificar la autenticidad de la pieza.

Otro rasgo distintivo está en la base del diseño. En el exergo (la parte inferior del diseño de una moneda o medalla, generalmente separada del resto del campo por una línea o por un cambio visual en el grabado) aparece la frase “Veinte pesos”, grabada de forma paralela al marco. Sobre ella, en forma semicircular, puede leerse la cita del escritor: “Todo es presencia, todos los siglos son este presente”. Esta frase, proveniente de su visión poética, es uno de los elementos que más valor agregan a la moneda para los coleccionistas que admiran su obra literaria.

La pieza cuenta con un marco liso, lo cual también la diferencia de otras monedas de circulación común. Cada detalle fue diseñado para rendir homenaje a uno de los escritores más importantes del país y para marcar el aniversario de su reconocimiento internacional.

El valor de hasta $30,000 dólares no está garantizado para cualquier ejemplar, pero son precios que se pueden ver en sitios de reventa como Mercado Libre. Depende de su estado, rareza dentro del lote y del interés del comprador. Por eso, quienes encuentren una moneda de este tipo deberían conservarla en buen estado y consultar con numismáticos o vendedores confiables antes de venderla.

La cercanía de los países, la estrecha relación comercial y la propia migración hacen que esta moneda pueda estar más cerca de ti de lo que piensas. Si tienes una transacción con alguna moneda mexicana, que involucre una pieza de $20 pesos, revísala detenidamente, porque podrías tener una pieza extranjera muy valiosa.

