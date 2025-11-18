Bitcoin cae a menos de $90,000: un valor que llega a mínimos de 7 meses

Bitcoin cayó a menos de $90,000 dólares y activó alarmas en el mercado cripto. La criptomoneda dejó atrás los seis dígitos, cayendo a un mínimo que no se veía desde abril, con un mínimo de $89,368 dólares. La fuerte corrección ocurre después de un mes cargado de ventas institucionales y ajustes en portafolios que sacudieron la confianza entre los inversores.

El retroceso se produce tras una racha bajista que ya acumuló una pérdida del 28% desde el máximo histórico de $126,000 dólares, alcanzado el mes pasado. La caída ha reavivado dudas sobre la estabilidad de los activos digitales en un entorno presionado por factores macroeconómicos, menor liquidez y señales mixtas desde los organismos regulatorios.

“Bitcoin ha caído por debajo de la marca de los $90,000 dólares en la sesión de hoy, una ruptura psicológica significativa que subraya la fragilidad actual del mercado“, comentó Rachael Lucas, analista de criptomonedas en BTC Markets.

Lucas atribuyó el desplome a un reposicionamiento institucional y a la toma de ganancias entre operadores de corto plazo.

Los retiros en los ETF de Bitcoin al contado han agregado más presión vendedora. Datos de SoSoValue revelan salidas superiores a los $2,500 millones de dólares solo en noviembre. Sean Rose, de Glassnode, destacó que con la caída bajó los $89,600 dólares, el conjunto de inversionistas en ETF entró por primera vez en terreno negativo desde enero de 2024.

“Los inversores institucionales están liderando la iniciativa, con salidas de ETF que indican una toma de ganancias y un posicionamiento de riesgo antes de fin de año”, mencionó Lucas en la cobertura de The Block.

Con esta caída, tras una fortaleza percibida meses anteriores, aumentó el clima de “miedo extremo” en el mercado. El índice Fear & Greed cayó a 15 puntos. Analistas identifican áreas de soporte entre $85,000 y $87,000 dólares. Advierten que una ruptura bajo los $80,000 dólares podría empujar al precio hacia los $74,000 dólares, su mínimo de febrero.

La debilidad de Bitcoin también coincide con un retroceso amplio en los activos de riesgo. Operadores han reducido expectativas de un recorte de tasas en diciembre.

“Con la probabilidad de recortes de tasas de la Fed en diciembre por debajo del 50% ahora, los mercados cripto continúan bajando tras perder el importante nivel de $100,000 dólares en BTC”, señaló Shiliang Tang, socio director de Monarq Asset Management.

Las liquidaciones masivas han empeorado el panorama. Más de $950 millones de dólares en posiciones largas y cortas fueron eliminadas en 24 horas, según Coinglass. La demanda de opciones bajistas en niveles de $85,000 y $80,000 dólares sugiere que el mercado anticipa movimientos más profundos.

A pesar del tono pesimista, algunos referentes del sector ven la caída como una oportunidad.

“¡Esta es la última vez que podrás comprar bitcoins por menos de $90,000 dólares!”, escribió Cameron Winklevoss, cofundador del exchange Gemini, en su cuenta de X.

Tras la incertidumbre y los efectos de un largo cierre de gobierno, los datos de empleo en Estados Unidos, la decisión de la FED en diciembre y la negociación para asegurar la continuidad del gobierno pueden mover significativamente el mercado. Cada anuncio podría amplificar la volatilidad o darle un respiro a Bitcoin.

Al término de este artículo, BTC se recuperó hasta los $93,331 dólares tras una caída intradía del 3.4%.

