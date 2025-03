Mujer ganó $250,000 al analizar un reality show sobre la lotería

Cuando nos enteramos de este tipo de historias, en el que algún ganador ejecutó algún método en particular para ganar la lotería, nos hace olvidar que es un juego de azar y que la suerte es la única metodología certera de que podríamos ganar un gran premio. En otras palabras, no existe nada que te garantice ganar la lotería. No obstante, esta mujer analizó un reality show y gracias a eso cambió sus hábitos de juego, lo que le hizo ganar $250,000 dólares.

Shannon Fernandez, una residente de Spokane, Washington, ganó un impresionante premio de $250,000 dólares gracias a su atención a los hábitos de los ganadores de la lotería en un reality show. La mujer confesó a la Lotería de Washington que comenzó a seguir con entusiasmo el programa de HGTV “My Lottery Dream Home” y que sus observaciones sobre los ganadores del programa fueron clave para obtener su propio gran premio.

Fernandez compartió que lo que más le llamó la atención del programa era cómo muchos de los ganadores jugaban boletos de rasca y gana de $10 dólares.

“El programa presenta a muchas personas que ganan jugando con boletos de $10 dólares, así que pensé que ese tipo de boleto debería ser el que comprara“, explicó la mujer. “Había un nuevo y brillante boleto de $10 que me llamó la atención, y ese fue el que compré. ¡Resultó que elegí bien!”.

Tal como lo vio en su programa favorito, decidió comprar dos boletos de raspadito del tipo Diamond Crossword en una máquina expendedora de boletos ubicada en un Walmart de la calle North Colton en Spokane.

“Luego seguí buscando y encontré una undécima palabra, lo que significaba un premio de $5,000 dólares”, compartió Fernandez a los funcionarios de la Lotería de Washington. “Estaba tan emocionada que llamé a mi marido y planeamos celebrarlo más tarde esa noche con una buena cena”.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia ocurrió cuando fue a una tienda Safeway cercana para que un empleado escaneara el boleto. Con sigilo, el empleado le dijo que le faltaban palabras por descubrir, lo que aumentaba su premio.

“El empleado no dijo la cantidad en voz alta”, recordó Fernandez. “Puse el boleto en mi bolso y me fui. No fue hasta que llegué al centro comercial y entré a una tienda de lotería que revisé el resguardo y casi me desmayé cuando vi que decía $250,000 dólares“.

Resulta que la decimosegunda palabra estaba escondida en el boleto y le otorgó un premio mucho mayor de lo que había imaginado.

Con este inesperado y generoso premio, tal como pasa en su programa favorito, Shannon y su esposo estaban listos para adquirir la casa de sus sueños, algo que ya habían estado buscando antes de ganar. El premio de $250,000 dólares les permitirá finalmente cumplir con su objetivo de comprar la vivienda que siempre quisieron.

Te recordamos que estas historias, mas que demostrar que existen metodologías para ganar la lotería, en realidad se convierten en extraordinarias coincidencias, donde la suerte es la única característica en común.

También te puede interesar: