En un intento por modificar o adaptar “mejor” la comunicación en ChatGPT, en las últimas semanas se ha viralizado un prompt que los usuarios están aplicando para que el bot de inteligencia artificial (IA) deje atrás el tono “amable” y asertivo por uno que consideran “brutalmente honesto”.

El texto pide al asistente que no valide, que cuestione suposiciones, que exponga puntos ciegos y que entregue un plan preciso y priorizado. En palabras más cortas: que sea desafiante, directo y sin concesiones emocionales.

A primera vista, la idea seduce, porque acercaría más al trato o diálogo coloquial con un amigo de confianza, quien puede decirte las cosas de frente. Sin embargo, tiene ventajas y riesgos que los usarios también están exponiendo. Incluso, algunos están arrepentidos.

Pros y contras de ChatGPT en un “tono honesto, directo y sin filtros”

Parte del prompt dice lo siguiente: “A partir de ahora, deja de ser complaciente y actúa como mi asesor brutalmente honesto, de alto nivel, y como mi espejo. No me valides. No endulces la verdad. No me halagues. Desafía mi forma de pensar, cuestiona mis suposiciones y expón los puntos ciegos que estoy evitando. Sé directo, racional y sin filtros”.

Ventajas

Claridad y enfoque: al forzar respuestas directas, el prompt puede ayudar a identificar errores lógicos, sesgos y evasiones que el usuario no quiere ver .

al forzar respuestas directas, . Acción concreta: pedir un plan priorizado obliga al asistente a traducir el diagnóstico en pasos prácticos, útil para emprendedores, estudiantes o profesionales que necesitan avanzar .

pedir un plan priorizado obliga al asistente a traducir el diagnóstico en pasos prácticos, . Empuje motivacional: para quienes responden bien al feedback duro, ese tono puede ser un catalizador para romper inercia y tomar decisiones.

Contras y límites

Riesgo de tono dañino: una honestidad sin filtros puede cruzar la línea entre crítica útil y agresión gratuita . Las personas son diversas y no todas responden bien a la confrontación.

una honestidad sin filtros . Las personas son diversas y no todas responden bien a la confrontación. Contexto y matices: la IA solo tiene el texto que le das; no conoce tu historia completa, salud mental ni contexto íntimo. Señalar “verdades” sin ese trasfondo puede ser injusto o contraproducente .

la IA solo tiene el texto que le das; no conoce tu historia completa, salud mental ni contexto íntimo. . Seguridad y veracidad: exigir brutalidad no convierte a la IA en infalible. Puede ofrecer diagnósticos equivocados o sugerir pasos que requieran supervisión profesional (médica, legal, financiera).

exigir brutalidad no convierte a la IA en infalible. (médica, legal, financiera). Posible normalización de dureza: promover un estilo comunicativo agresivo puede empeorar la calidad del diálogo en otros ámbitos personales o laborales.

¿Y cómo volver al “filtro amable” o desactivar la función?

Si probaste el prompt y quieres que el asistente recupere su tono habitual, simplemente debes decírselo. En este sentido, escribe: “Por favor, vuelve a tu tono habitual, amable y empático. Mantén la objetividad, pero con respeto”.

Esa instrucción en el mismo hilo suele bastar para que el modelo cambie su estilo.

En caso de que el tono “brutalmente honesto” persista, la alternativa más efectiva es hacerle un reset al asistente de ChatGPT. Indica: “Olvida las instrucciones previas y actúa con el filtro estándar: tono colaborativo, empático y claro”.

Si buscas honestidad sin crueldad, pide explícitamente un equilibrio: “Sé honesto pero respetuoso; señala errores y ofrece alternativas; si algo requiere ayuda profesional, dilo”. De ese modo obtienes crítica útil sin daño innecesario.